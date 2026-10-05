Attenta Inter: l'Arsenal piomba su Pio Esposito! Le ultime

L’Arsenal punta Pio Esposito: la mossa dei Gunners e la risposta dell’Inter per blindare il gioiello azzurro

La pausa dedicati agli impegni internazionali si trasforma in una vetrina di altissimo livello per Francesco Pio Esposito, promettente centravanti italiano classe 2005 di proprietà dell’Inter. Le recenti prestazioni dell’attaccante hanno attirato l’attenzione delle grandi potenze europee, in particolare dei club della Premier League, con l’Arsenal in prima fila pronto a muovere passi concreti.

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Gli scout dell’Arsenal a Bursa per il talento azzurro

Come rivelato dalla testata TeamTalk, i Gunners sono alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato da mettere a disposizione del tecnico spagnolo Mikel Arteta. In vista della prossima stagione, la società londinese valuta profonde modifiche nel proprio attacco — considerando anche la posizione dello svedese Viktor Gyökeres — e ha inserito il nome di Esposito in una lista di profili monitorati insieme a nomi del calibro dell’argentino Julián Álvarez e del bomber norvegese Erling Haaland.

L’interesse dell’Arsenal è stato confermato dalla presenza di emissari del club a Bursa durante la sfida tra Turchia e Italia. Gli scout inglesi hanno visionato da vicino sia il talento di casa Arda Güler sia lo stesso Esposito, autore della rete della sicurezza azzurra. Per il giovane centravanti si tratta del sesto gol in dodici presenze con la Nazionale, bottino che si aggiunge alle due marcature siglate nelle prime cinque uscite stagionali in Serie A.

La risposta dell’Inter: rinnovo blindato fino al 2032

Nonostante il pressing dei londinesi e i sondaggi effettuati da top club come Manchester United e Barcellona, l’Inter ha anticipato la concorrenza per proteggere il proprio patrimonio tecnico. La dirigenza nerazzurra ha infatti blindato l’attaccante raggiungendo un accordo per il prolungamento del contratto fino al 2032. Il nuovo intesa prevede un adeguamento d’ingaggio che toccherà quota 2,7 milioni di euro netti a stagione: un segnale chiaro nei confronti dell’Arsenal e delle altre pretendenti europee.