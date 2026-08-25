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Colpo a sorpresa del Bologna, arriva Noa Lang? Il possibile incastro per vedere l’olandese in rossoblù, cosa sta succedendo
Il Bologna pensa a Noa Lang per rinforzare il suo attacco. Ecco l’incastro con Napoli e Atalanta per l’esterno olandese
Il calciomercato entra nelle sue battute più calde con un affascinante intreccio di esterni offensivi che vede direttamente coinvolte Atalanta, Bologna e Napoli. Le tre società sono alacremente al lavoro per completare i rispettivi reparti d’attacco prima del gong finale delle trattative, dando vita a un potenziale effetto domino sulle corsie laterali. Al centro di questo appassionante triangolo di mercato secondo Gianluca Di Marzio figurano soprattutto i profili di Jonathan Rowe e Noa Lang, calciatori di grande qualità attorno ai quali si stanno concentrando le attenzioni delle dirigenze.
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Il Bologna alza il muro per Jonathan Rowe: no alla seconda offerta della Dea
L’Atalanta continua a spingere con grande determinazione per assicurarsi le prestazioni di Jonathan Rowe, individuato come il rinforzo ideale da inserire nello scacchiere tattico della squadra per la nuova stagione. Tuttavia, l’assalto del club bergamasco si sta scontrando con la rigidissima posizione del Bologna. La società emiliana ha infatti risposto negativamente anche alla seconda offerta da 35 milioni di euro presentata ufficialmente dai nerazzurri per il talento inglese.
I rossoblù considerano il giocatore un elemento imprescindibile della propria rosa e non hanno alcuna intenzione di privarsene a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva, a meno che non si arrivi a cifre da capogiro.
L’opzione Noa Lang: si accende il duello tra Bergamo e la sponda emiliana
Parallelamente alla complessa trattativa per l’esterno inglese, la dirigenza della Dea continua a seguire con molta attenzione la posizione di Noa Lang, attualmente in forza al Napoli. L’esterno olandese, noto per la spiccata abilità nell’uno contro uno e per la grande imprevedibilità negli ultimi metri del campo, rappresenta una soluzione di altissimo profilo per rinforzare l’attacco.
Tuttavia, sulla strada che conduce al calciatore azzurro c’è proprio il Bologna. Nel caso in cui la trattativa per la partenza di Rowe verso Bergamo dovesse sbloccarsi al fotofinish, il club emiliano avrebbe già individuato nell’olandese il sostituto perfetto ed è pronto ad affondare il colpo per portarlo alla corte del proprio allenatore. Si preannuncia dunque uno snodo di mercato decisivo a tre squadre, in cui il futuro di un singolo protagonista determinerà l’incastro finale sugli esterni.