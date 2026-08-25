Calciomercato Sassuolo, neroverdi scatenati! Accelerata per Sebastiano Esposito e Belghali, suggestione ritorno di Acerbi

Calciomercato Sassuolo: Sebastiano Esposito, Belghali e Acerbi sono i tre nomi attorno ai quali gravitano le mosse dei neroverdi

Giornate estremamente calde ed intense in casa Sassuolo, con la dirigenza neroverde alacremente al lavoro per concretizzare un’importante tripla operazione di calciomercato tra entrate e uscite. L’obiettivo primario della società emiliana è accelerare con decisione su più fronti per garantire l’adeguato salto di qualità alla rosa ed eliminare le ultime incognite prima del gong finale delle trattative.

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Lo scambio per Esposito, l’innesto di Belghali e l’addio di Pinamonti

La mossa principale – secondo Sky Sport – riguarda il blitz a sorpresa su Sebastiano Esposito. La dirigenza si è mossa con grande tempestività per impostare un’operazione impostata sulla base di uno scambio di prestiti che vede coinvolto anche Riccardo Ciervo, con i dialoghi che stanno registrando notevoli passi in avanti verso la fumata bianca.

In parallelo, i dirigenti emiliani lavorano per chiudere in tempi brevi l’ingaggio di Rafik Belghali, promettente difensore algerino classe 2002 di proprietà dell’Hellas Verona, considerato l’elemento ideale per arricchire di fisicità e corsa il reparto arretrato. Sul fronte delle uscite, invece, si conta di definire proprio in giornata l’addio di Andrea Pinamonti: la trattativa per il suo passaggio alla Lazio è in fase avanzata e pronta a sbloccarsi.

Suggestione Acerbi per la difesa: si accende il duello con il Bologna

Per completare la retroguardia si registra inoltre una suggestiva pista d’esperienza. Si sono infatti riaperti i contatti tra il club e Francesco Acerbi, attualmente svincolato dopo la conclusione del suo contratto con l’Inter. Per il centrale italiano si tratterebbe di un gradito ritorno, avendo difeso i colori neroverdi dal 2013 al 2018, la squadra con cui ha disputato il maggior numero di incontri in Serie A della sua carriera.

Sul difensore si registra tuttavia anche la forte concorrenza del Bologna. La società rossoblù è infatti alla ricerca di un centrale dal piede mancino dotato di leadership ed esperienza internazionale, come confermato dalle recenti esternazioni del direttore sportivo emiliano Marco Di Vaio. Le prossime ore saranno dunque cruciali per capire il destino del giocatore.