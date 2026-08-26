Roma da copertina, l’intesa Dybala-Malen incanta Pruzzo, Graziani e Stramaccioni: «L’Inter dovrà sudarselo lo Scudetto!»

Pruzzo, Graziani e Stramaccioni hanno commentato così l’esordio vincente della Roma contro la Fiorentina

L’esordio della Roma contro la Fiorentina ha messo in luce la splendida intesa tra Paulo Dybala e Donyell Malen. Chi di gol se ne intende come Roberto Pruzzo, autore di 138 reti in giallorosso, promuove a pieni voti a La Gazzetta dello Sport il duo di Gian Piero Gasperini: “Direi molto buona, anche se poi le qualità di Dybala e Malen già le conoscevamo. Certo, se poi Paulo sta così è ancora più bello a vedersi. Malen invece da quando è arrivato in Italia segna quasi un gol a partita. Ma è tutta la squadra che mi è sembrata tonica, a posto fisicamente. E se hai una struttura che regge, la qualità di giocatori di questo livello si esalta ancora di più. Quei due insieme possono fare davvero la differenza”.

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Graziani incorona Malen: “Con Dybala si trova ad occhi chiusi”

Anche Francesco Graziani, doppio ex del match, elogia la prestazione degli attaccanti e la forza dell’olandese: “Malen per il nostro calcio è straordinario, ma è un caso strano il suo… È vero che in nazionale lo fanno giocare fuori ruolo, ma poi quando è qui diventa devastante, segnando quasi un gol a partita. Basta guardare quello che fa sul raddoppio, da attaccante puro. Con Dybala si trova ad occhi chiusi”. Secondo Graziani, l’ex centravanti ha le carte in regola per puntare al titolo di capocannoniere, potendo contare sull’assistenza costante della Joya e su un’ottima presenza in area di rigore.

Stramaccioni e l’analisi dell’Olimpico: Roma da vertice

Presente all’Olimpico, Andrea Stramaccioni ha sottolineato il ritmo impresso dai capitolini, ritenendoli da scudetto: “Se aggiunge un ultimo tassello per far felice Gasperini e completare la parte sinistra dell’attacco, può secondo me collocarsi come immediata antagonista di Inter e Napoli”. Il tecnico ha poi aggiunto che “al 24 agosto è raro vedere una squadra giocare a questi ritmi per 90 minuti. Dybala ha creato tre assist in seguito a tre accelerazioni palla al piede e al 75′ ha effettuato una rincorsa difensiva andando a recuperare una palla sulla trequarti… In queste condizioni nella nostra Serie A diventa difficilissimo da arginare. E l’intesa con Malen è chimica calcistica naturale… Per i movimenti che fa diventa il destinatario ideale della creatività di Dybala”. Con l’esordio dei giovani talenti come Rodrigo Mora e la conferma del blocco italiano formato da Mancini, Cristante e Pellegrini, la Roma dimostra di avere struttura e qualità per lottare ai vertici.