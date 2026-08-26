Frenata Roma per Oosterwolde: dubbi sulle condizioni fisiche e operazione congelata! Cosa sta succedendo

La Roma frena per Oosterwolde: le condizioni fisiche preoccupano e l’affare resta congelato! Cosa sta succedendo

Il quinto rinforzo del calciomercato della Roma destinato a completare l’organico di Gian Piero Gasperini rischia di trasformarsi in un vero e proprio giallo. L’operazione per vestire di giallorosso Jayden Oosterwolde ha infatti subito un’improvvisa frenata secondo La Gazzetta dello Sport proprio nel momento della formalizzazione. L’esterno olandese è sbarcato ieri mattina all’aeroporto di Ciampino, accolto dall’entusiasmo di decine di tifosi, per poi sottoporsi ai consueti test di rito. Tuttavia, la firma del contratto non è ancora arrivata a causa di un prolungamento dell’iter sanitario: la società capitolina ha richiesto ulteriori approfondimenti e consulti specialistici per valutare a fondo le condizioni fisiche del calciatore.

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I dubbi dello staff medico e i tempi di recupero

Se da un lato non si registrano criticità per quanto riguarda l’idoneità agonistica generale, dall’altro la Roma intende vederci chiaro sull’ultimo infortunio muscolare che ha tenuto il venticinquenne ai box nelle scorse settimane. Il giocatore ha già ricominciato a correre sul campo e il suo rientro a pieno regime è stimato per la metà di settembre. La dirigenza vuole tuttavia scongiurare qualsiasi rischio di ricaduta o una gestione affrettata del percorso di riabilitazione.

Mister Gasperini attende il via libera definitivo per poter contare sulle qualità dell’ex Parma. Negli schemi del tecnico, l’olandese è stato individuato come il vice Wesley sulla fascia sinistra, offrendo al contempo un’ottima soluzione d’emergenza nel ruolo di difensore centrale grazie alla sua duttilità tattica e alla straripante forza fisica.

Le cifre dell’operazione con il Fenerbahce e la clausola sul riscatto

Sul piano economico, l’intesa tra la Roma e il Fenerbahce era stata definita nei dettagli: l’operazione prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro, a cui si aggiunge un diritto di riscatto fissato a 15 milioni. L’opzione si trasformerà automaticamente in obbligo di riscatto al raggiungimento della ventesima presenza del calciatore con almeno 45 minuti disputati sul terreno di gioco.

Per Oosterwolde è già stato predisposto un contratto quadriennale da 1,6 milioni di euro a stagione. Tutto rimane tuttavia subordinato al parere vincolante dei medici, atteso nella mattinata di oggi, che deciderà le sorti definitive del trasferimento.