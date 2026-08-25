Calciomercato
Como, nuovo rilancio per Kean: offerta da 40 milioni circa! Ecco la posizione della Fiorentina: i possibili scenari
Offerta da 40 milioni per Moise Kean: il Como accelera, la Fiorentina prende tempo. Le ipotesi sul tavolo
Il Como ha compiuto il passo decisivo nella trattativa per Moise Kean, attaccante classe 2000 e perno dell’attacco viola. Nella giornata di ieri il club lariano ha infatti presentato la seconda offerta ufficiale, un rilancio atteso dopo i primi contatti delle scorse settimane.
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La proposta messa sul tavolo è di 40 milioni di euro, suddivisi in 35 milioni di parte fissa e 5 milioni legati ai bonus: una cifra importante, che conferma quanto Cesc Fàbregas consideri Kean il profilo ideale per completare il reparto offensivo in vista della stagione.
Fiorentina prudente: prima il sostituto, poi la cessione
Nonostante l’offerta significativa, la Fiorentina non ha ancora dato il via libera. Il club viola sta valutando con attenzione ogni dettaglio, frenato da un nodo cruciale: trovare il sostituto giusto.
La dirigenza, guidata da Fabio Paratici, ritiene Kean un elemento fondamentale e non intende liberarlo senza aver individuato un attaccante considerato all’altezza — o addirittura superiore — per garantire continuità tecnica alla squadra.
La ricerca del nuovo centravanti, però, non si preannuncia semplice: diversi profili sono stati sondati, ma nessuno è ancora vicino alla chiusura.
Como in attesa: 48 ore per una risposta
Dal canto suo, il Como ha fretta. Il club vuole definire l’operazione in tempi brevi per consegnare a Fàbregas il rinforzo richiesto e programmare il resto del mercato.
La dirigenza lariana si aspetta una risposta entro le prossime 48 ore: se la Fiorentina non dovesse sbloccare la situazione, il Como è pronto a virare su una soluzione alternativa, già individuata come piano B.
Una trattativa delicata: equilibrio tra ambizione e necessità
Il rilancio del Como conferma l’ambizione del club, deciso a costruire una squadra competitiva per la Serie A. La Fiorentina, invece, deve bilanciare la volontà del giocatore con la necessità di non indebolire il reparto offensivo.
I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Kean potrà davvero trasferirsi sul lago o se la trattativa si fermerà davanti al nodo del sostituto.