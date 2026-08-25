Genoa‑Napoli, arriva la decisione del giudice sportivo: il ds dei rossoblù Diego López squalificato fino all’8 settembre

Le conseguenze di Genoa‑Napoli, gara segnata da polemiche e tensioni dopo il primo gol degli azzurri, sono arrivate puntuali. Il giudice sportivo ha infatti ufficializzato la squalifica fino all’8 settembre per Diego López, direttore sportivo del Genoa, protagonista delle proteste più accese nel post‑partita.

Il contesto: una partita ad alta tensione

La sfida di Marassi aveva acceso il dibattito per la rete del vantaggio del Napoli, episodio contestato dalla panchina rossoblù e oggetto di discussione per diversi minuti. López, dirigente esperto e figura centrale nell’area tecnica del Genoa, aveva manifestato con decisione il proprio dissenso, generando un clima di forte tensione attorno alla terna arbitrale.

Il giudice sportivo ha valutato gli atteggiamenti e le dichiarazioni del post‑gara, ritenendo necessario un provvedimento disciplinare nei confronti del dirigente.

La sanzione: stop fino all’8 settembre

La squalifica, come riportato nel comunicato ufficiale, sarà valida fino all’8 settembre, impedendo a López di essere presente nelle aree tecniche e di svolgere le attività operative legate alle gare ufficiali. Una decisione che incide sulla gestione quotidiana del club, soprattutto in un periodo delicato come quello di fine mercato.

Il Genoa dovrà quindi fare a meno del suo direttore sportivo nelle prossime settimane, mentre la società valuta eventuali passi formali per tutelare la propria posizione.

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GIUDICE SPORTIVO – “Per avere, al termine della gara, entrando indebitamente sul terreno di giuoco non essendo inserito nella distinta di gara, contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi ed impedendo al Direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti”.