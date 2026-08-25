Calciomercato Como, pressing forte su Moise Kean: senza svolta immediata si vira su un’altra soluzione

Prosegue la trattativa tra Como e Fiorentina per Moise Kean, attaccante classe 2000 e punto di riferimento dell’attacco viola. Il giocatore ha espresso la volontà di lasciare Firenze per trasferirsi nel club allenato da Cesc Fàbregas, ma l’operazione resta bloccata da un fattore decisivo: il sostituto.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

In questo momento, infatti, l’ostacolo non è economico. La Fiorentina ha aperto alla cessione, ma solo a una condizione: trovare prima un attaccante considerato all’altezza, se non superiore, a Kean. Senza questo requisito, il club non darà il via libera.

La posizione della Fiorentina: prima il sostituto, poi l’addio di Kean

La dirigenza viola ritiene Kean un elemento fondamentale per la struttura offensiva. Per questo motivo, la sua uscita sarà autorizzata solo dopo aver individuato un profilo che garantisca qualità, continuità e impatto immediato in Serie A.

Il Como, dal canto suo, ha fretta. Il club lariano vuole chiudere l’operazione in tempi brevi per consegnare a Fàbregas il centravanti richiesto. Se la Fiorentina non sbloccherà la trattativa rapidamente, il Como è pronto a virare su una soluzione alternativa, già individuata come piano B.

Le parole di Paratici: “Vendiamo solo se troviamo un sostituto alla pari o migliore”

A chiarire ulteriormente la posizione viola è stato Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, intervenuto prima della gara contro la Roma. Le sue dichiarazioni hanno definito la linea societaria: “Siamo una società solida, non abbiamo bisogno di vendere. I calciatori li cediamo solo se vogliono partire e alla giusta cifra, e quando troviamo un sostituto alla pari o migliore.”

Un messaggio chiaro: la Fiorentina non intende indebolirsi e non accetterà pressioni sul tempo.

Como in attesa, Fiorentina al lavoro: giorni decisivi

La trattativa resta aperta, ma il nodo del sostituto è centrale. La Fiorentina sta valutando diversi profili, mentre il Como osserva e attende una risposta definitiva. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Kean potrà davvero trasferirsi sul lago o se il club lariano dovrà cambiare obiettivo.