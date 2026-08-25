Calciomercato Frosinone, firme vicine per Tchato e Bîrligea: i due nuovi volti della squadra di Massimiliano Alvini

Il Frosinone accelera sul mercato e si prepara a chiudere due operazioni fondamentali per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Alvini, tecnico che basa il suo gioco su intensità, organizzazione difensiva e verticalità. Il direttore sportivo Stefano Castagnini, molto attivo nelle ultime ore, ha definito gli accordi per Enzo Tchato e Daniel Bîrligea, due profili scelti per dare freschezza e alternative in ruoli chiave.

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Secondo quanto raccolto da Sky, per Tchato è tutto fatto: siamo alle firme, ultimo step prima dell’ufficialità. Parallelamente, il club giallazzurro è ai dettagli anche per l’arrivo di Bîrligea, attaccante dello Steaua Bucarest, pronto a diventare una nuova arma offensiva.

Chi è Enzo Tchato: corsa, intensità e 66 presenze in Ligue 1

Tchato, terzino destro camerunese classe 2003, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio africano. Nazionale con 5 presenze, è cresciuto nel Montpellier, club con cui ha disputato 66 partite in Ligue 1.

Giocatore rapido, aggressivo e dotato di grande resistenza, Tchato è perfetto per il ruolo di esterno a tutta fascia nel sistema di Alvini. La sua capacità di coprire l’intera corsia, unita alla disciplina tattica maturata in Francia, lo rende un innesto ideale per dare profondità e dinamismo alla squadra.

Per lui sarà la prima esperienza fuori dalla Francia, un passaggio significativo per la sua crescita e per il progetto tecnico del Frosinone.

Chi è Daniel Bîrligea: 26 anni, nazionale romeno e già 3 gol in stagione

Bîrligea, attaccante romeno classe 2000, arriva da un avvio di stagione molto positivo con lo Steaua Bucarest: 6 partite e 3 gol, numeri che confermano la sua capacità di attaccare l’area e di essere pericoloso negli ultimi metri.

Centravanti fisico, abile nel gioco spalle alla porta e nel proteggere il pallone, Bîrligea rappresenta un rinforzo di esperienza per un reparto che ha bisogno di alternative affidabili. Alvini potrà utilizzarlo sia come riferimento centrale sia come arma per cambiare ritmo a partita in corso.

Frosinone, obiettivo salvezza: due colpi per alzare il livello

Con Tchato e Bîrligea, Castagnini consegna ad Alvini due profili complementari: uno per dare solidità e corsa sulla fascia, l’altro per aumentare il peso offensivo. Due operazioni mirate per inseguire l’obiettivo salvezza in Serie A.





