Calciomercato Parma, caccia aperta al nuovo difensore: non solo Dossena, c’è anche la pista Rugani dalla Juventus

Calciomercato Parma, oltre a Dossena spunta anche il nome di Rugani della Juventus per rinforzare la difesa di Cuesta

Il calciomercato del Parma entra nella sua fase più calda e decisiva. La dirigenza ducale è al lavoro per regalare alla rosa il rinforzo ideale in vista della nuova stagione, impostando le proprie strategie sull’obiettivo prioritario di blindare il reparto arretrato. La società emiliana si è infatti messa alla ricerca di almeno un difensore centrale di spessore, capace di garantire esperienza, solidità tattica e carisma alla retroguardia a disposizione di Cuesta.

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L’interesse per Dossena e la tentazione Rugani

Tra i profili esaminati con maggiore cura dagli uomini di mercato del club figurano nomi di primo piano nel panorama del calcio italiano. Nella lista dei desideri dei crociati rimane in cima il nome di Alberto Dossena, attualmente in forza al Como. Il centrale si è distinto per rendimento costante ed efficacia nei duelli aerei, attirando le attenzioni di diversi club di Serie A.

Tuttavia, nelle ultime ore ha preso fortemente quota una pista alternativa e affascinante: l’interesse concreto nei confronti di Daniele Rugani. Secondo Alfredo Pedullà, il centrale di proprietà della Juventus rappresenta un profilo d’esperienza internazionale che garantirebbe un immediato ed evidente salto di qualità all’intero pacchetto arretrato emiliano.

La situazione del centrale bianconero tra contratto e futuro

Per quanto riguarda la posizione del difensore azzurro, il calciatore ha svolto regolarmente tutto il ritiro precampionato a Torino con la maglia bianconera, mettendo in mostra integrità fisica e massima professionalità. Il giocatore ha ancora due anni di contratto con la Juventus, ma al contempo sta valutando con grande attenzione le diverse proposte ricevute in questa finestra estiva per individuare il progetto sportivo più stimolante.

Nelle ultime ore, la dirigenza del Parma ha ponderato attentamente la fattibilità dell’affare, analizzando sia l’impatto economico che le garanzie tecniche dell’operazione.

Assalto al fotofinish per la difesa crociata

Con il cronometro che corre veloce verso la chiusura delle trattative, il Parma potrebbe decidere di rompere gli indugi e insistere con convinzione in quest’ultima settimana di calciomercato. L’eventuale innesto di un centrale esperto come Rugani permetterebbe ai ducali di completare un reparto solido e pronto ad affrontare le insidie del campionato. I prossimi giorni saranno dunque cruciali per comprendere se il club affonderà il colpo definitivo per l’ex Empoli o se deciderà di virare con decisione su Dossena.