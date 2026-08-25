L’esterno Enest Poku viaggia diretto verso il Besiktas: la Fiorentina non affonda il colpo. La situazione

La Fiorentina aveva sondato il terreno per Ernest Poku, esterno offensivo classe 2004 del Bayer Leverkusen, uno dei talenti più esplosivi della nuova generazione europea. I viola avevano avviato i primi contatti nelle scorse settimane, valutando il profilo del giocatore per rinforzare le corsie offensive. Tuttavia, la trattativa non è mai decollata e non si è arrivati a una fase realmente avanzata.

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Secondo quanto riportato dal portale turco Spor Depor, Poku avrebbe trovato un accordo di massima con il Besiktas, club allenato da Vincenzo Italiano, pronto a puntare su di lui per costruire un attacco più dinamico e verticale. Una scelta che sorprende solo in parte: il Besiktas sta vivendo una fase di ricostruzione tecnica e vede nel giovane olandese un profilo ideale per il proprio progetto.

Chi è Ernest Poku: velocità, dribbling e potenziale internazionale

Poku è un esterno offensivo moderno: rapidissimo, devastante in campo aperto e capace di giocare su entrambe le fasce. Cresciuto nell’AZ Alkmaar, si è imposto come uno dei prospetti più interessanti della Youth League 2022/23, competizione in cui ha segnato 8 gol trascinando il club olandese alla vittoria del trofeo.

Il Bayer Leverkusen lo ha acquistato nel 2025 investendo circa 10 milioni di euro, convinto dalle sue qualità e dai margini di crescita. Nella sua prima stagione in Bundesliga ha registrato numeri incoraggianti, mostrando progressi nella finalizzazione e nella continuità.

Perché la Fiorentina si era interessata a Poku

La Fiorentina, alla ricerca di un esterno rapido e verticale, aveva individuato in Poku un profilo adatto al gioco di Fabio Grosso. La sua capacità di creare superiorità numerica e di attaccare la profondità lo rendeva un candidato ideale per il sistema viola.

Tuttavia, i contatti non hanno portato a una trattativa concreta: nessun accordo economico, nessuna accelerazione. Nel frattempo, il Besiktas ha mosso passi decisi, trovando un’intesa di massima con il giocatore.

Besiktas in vantaggio: Italiano pronto a valorizzarlo

Italiano, tecnico che predilige esterni offensivi dinamici e aggressivi, vede in Poku un elemento perfetto per il suo calcio. Il club turco è pronto a chiudere l’operazione nelle prossime settimane, con l’obiettivo di consegnare al proprio allenatore un talento da plasmare.