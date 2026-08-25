Calciomercato Torino: il Celtic non molla Gineitis, domani la svolta europea. Intanto Ilic va al Lecce

Calciomercato Torino: il Celtic spinge per Gineitis mentre Ilic va al Lecce. Le novità sulle mosse dei granata

(inviato a Caselle) – Il calciomercato del Torino entra nelle sue battute finali registrando importanti movimenti sia sul fronte delle trattative internazionali sia su quello delle cessioni a titolo temporaneo. Al centro dei desideri dei club esteri c’è il profilo di Gvidas Gineitis, centrocampista lituano di proprietà dei granata, rimasto stabilmente nel mirino del Celtic Glasgow. La dirigenza scozzese non ha infatti distolto lo sguardo dal centrocampista ed è pronta a muoversi con decisione negli ultimi giorni di mercato per provare ad assicurarsi il giocatore.

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💪🏻 Ivan #Ilic lascia #Torino e vola a #Lecce



✈️ Il centrocampista ha rinnovato con i granata e si trasferisce in giallorosso in prestito gratuito, con un diritto di riscatto a 5 milioni in favore del Lecce



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L’attesa per la Champions League: domani la giornata decisiva per Gineitis

L’operazione vive in queste ore una fase di fisiologica attesa, condizionata direttamente dai risultati del campo. Questa sera, infatti, il Celtic scenderà sul terreno di gioco per un delicatissimo incontro valido per il turno preliminare di Champions League. Si tratta di un appuntamento cruciale per il club scozzese, non soltanto per definire il proprio prestigio continentale, ma soprattutto per stabilire il budget economico definitivo e le relative strategie di mercato.

Proprio per questa ragione, tutto è stato ufficialmente rimandato alla giornata di domani. Una volta conquistato o sfumato il pass per la fase principale della competizione europea, la dirigenza degli Hoops scioglierà le riserve. Solo nelle prossime ventiquattrore si comprenderà in maniera definitiva se la stima per Gineitis si trasformerà in un affondo concreto per portare il mediano in Scozia.

Mercato Torino, Ilic saluta Caselle: rinnovo di contratto e prestito al Lecce

Mentre si attende la decisione finale del Celtic sul futuro del lituano, la società granata ha già formalizzato un’altra operazione in uscita. Ivan Ilic ha salutato la città ed è partito dall’aeroporto di Caselle con destinazione Lecce, pronto a vestire la maglia giallorossa per la nuova stagione.

Prima della partenza verso il Salento, il calciatore ha siglato il proprio rinnovo contrattuale con il Torino. La formula del trasferimento al Lecce prevede un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 500mila euro, un’intesa che consente al club di via Arcivescovado di valorizzare il ragazzo e gli garantisce l’opportunità di trovare maggiore continuità sul terreno di gara.