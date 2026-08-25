Mercato Palermo, caccia al nuovo centravanti: Gabrielloni in pole, De Luca alternativa. Dopo l’addio di Brunori parte la ricostruzione offensiva

Il Palermo è entrato nella fase più delicata del suo calciomercato: quella dedicata alla ricerca del nuovo centravanti. La partenza di Matteo Brunori, attaccante classe 1994 e simbolo delle ultime stagioni rosanero, direzione Ascoli, ha aperto un vuoto pesante nel reparto offensivo. La dirigenza è al lavoro per consegnare al tecnico un sostituto all’altezza.

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Gabrielloni è la prima scelta: trattativa con il Como per il prestito

Il nome in cima alla lista è Alessandro Gabrielloni, attaccante classe 1994 del Como, reduce da stagioni di grande solidità e continuità. Punta centrale d’esperienza, abile nel gioco spalle alla porta e nel muoversi tra le linee, Gabrielloni rappresenta il profilo ideale per dare equilibrio e profondità all’attacco rosanero.

L’operazione è impostata sulla formula del prestito, soluzione che piace sia al Palermo sia al Como. I contatti sono continui e la trattativa è entrata nella fase decisiva: il club siciliano vuole chiudere rapidamente per evitare di arrivare agli ultimi giorni di mercato senza un riferimento offensivo.

De Luca resta un’opzione: il Palermo monitora il profilo

Sul taccuino della dirigenza rosanero non manca un’alternativa di valore: Manuel De Luca, attaccante classe 1998, fisico e strutturato, reduce da stagioni positive in Serie B. De Luca è un profilo che garantisce presenza in area, capacità di attaccare la profondità e un buon contributo nel gioco aereo.

Il Palermo lo segue con attenzione: non è la prima scelta, ma resta una pista concreta qualora l’operazione Gabrielloni dovesse complicarsi.

La strategia del Palermo: sostituire Brunori senza stravolgere l’equilibrio

La partenza di Brunori obbliga il Palermo a intervenire con decisione, ma senza snaturare il progetto tecnico. La società vuole un centravanti capace di integrarsi rapidamente nel sistema di Gilardino, mantenendo la struttura offensiva costruita negli ultimi mesi.

Gabrielloni offre esperienza e affidabilità, De Luca garantisce fisicità e alternative tattiche: due profili diversi, ma entrambi coerenti con le esigenze rosanero.

Ultimi giorni di mercato: accelerata necessaria

Con il campionato alle porte, il Palermo ha bisogno di chiudere il nuovo innesto offensivo entro breve. La scelta del centravanti sarà decisiva per definire l’identità della squadra nella stagione 2026/27.