Ngonge‑Monza, dialoghi intensificati nelle ultime ore: il belga del Napoli può diventare l’uomo in più per Juric

Il Monza torna a spingere per Cyril Ngonge, esterno offensivo belga classe 2000, rientrato al Napoli dopo una stagione vissuta tra Serie A e Liga. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti tra le parti: il club brianzolo vuole chiudere l’intesa finale per portare l’ex Verona alla corte di Ivan Juric, tecnico che ha iniziato il campionato con una sconfitta per 4‑1 contro l’Inter e che ha chiesto rinforzi immediati sulle corsie.

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Monza‑Ngonge: trattativa in evoluzione

Ngonge è in uscita dal Napoli, che ha aperto alla cessione dopo una stagione in cui il giocatore ha faticato a trovare continuità. Il Monza, alla ricerca di un esterno rapido e capace di creare superiorità numerica, considera il belga un profilo ideale per il proprio sistema offensivo.

La trattativa è entrata nella fase decisiva: si lavora per definire formula e cifre, con l’obiettivo di chiudere prima della fine del mercato. Juric, che predilige esterni dinamici e aggressivi, ha dato il suo gradimento all’operazione.

La stagione di Ngonge: Torino e Espanyol, due esperienze diverse

Ngonge arriva da un’annata particolare, divisa tra Italia e Spagna. Nella prima parte della stagione ha giocato al Torino, dove ha collezionato buone prestazioni: 1 gol e 2 assist, mostrando lampi della qualità che lo aveva reso protagonista ai tempi del Verona.

A gennaio è passato all’Espanyol, dove ha disputato 9 partite in Liga, mettendo a referto 2 assist. Un’esperienza utile per crescere in un contesto tecnico diverso, ma senza la continuità necessaria per imporsi.

Rientrato al Napoli, Ngonge è ora pronto a una nuova avventura: il Monza gli offrirebbe minuti, responsabilità e un ruolo centrale nel progetto tecnico.

Perché il Monza punta su Ngonge

Ngonge è un esterno moderno: rapido, forte nell’uno contro uno, capace di giocare su entrambe le fasce e di attaccare la profondità. Le sue caratteristiche si sposano con il calcio verticale di Juric, che ha bisogno di giocatori in grado di dare strappi e creare occasioni.

Il Monza vuole chiudere in tempi brevi: l’obiettivo è consegnare a Juric un rinforzo immediato per rilanciare la squadra dopo il ko dell’esordio.