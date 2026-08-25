Udinese, brutte notizie! Lesione muscolare per Zaniolo: stop di 3‑4 settimane. Il comunicato ufficiale del club

L’Udinese ha pubblicato il comunicato ufficiale sulle condizioni di Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999, uscito malconcio durante la prima giornata di Serie A contro il Como (1‑1). Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra, un problema che costringerà il giocatore a fermarsi per diverse settimane.

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Il comunicato dell’Udinese: lesione per Zaniolo e per il giovane Palma

Il club friulano ha diffuso una nota dettagliata, fornendo aggiornamenti sia su Zaniolo sia su Matteo Palma, difensore classe 2008: “All’esito degli esami strumentali effettuati Udinese Calcio rende noti i seguenti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Matteo Palma e Nicolò Zaniolo.

Il difensore classe 2008 ha riportato una lesione muscolare al muscolo adduttore lungo della gamba destra. Zaniolo, invece, ha evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Entrambi hanno iniziato l’iter di recupero e per tutti e due i calciatori la prognosi è stimata in 3/4 settimane.

A Matteo e Nicolò l’in bocca al lupo per un pronto recupero”.

Un messaggio accompagnato dall’augurio di pronta guarigione per entrambi i giocatori.

Cosa è successo: l’infortunio nel finale di Udinese‑Como

Zaniolo era stato costretto a lasciare il campo nel finale della gara contro il Como, sostituito da Zarraga. Il numero dieci aveva avvertito la sensazione di uno stiramento, poi confermata dagli esami clinici. L’infortunio arriva in un momento in cui il trequartista era considerato una pedina centrale nel progetto tecnico di Runjaic , allenatore che punta molto sulla sua qualità tra le linee.

Tempi di recupero: Zaniolo out per 3‑4 settimane

La prognosi stimata è di 3‑4 settimane, periodo in cui Zaniolo sarà ai box e seguirà un percorso di recupero personalizzato. Lo staff medico dell’Udinese monitorerà quotidianamente la situazione, con l’obiettivo di evitare ricadute e garantire un rientro in piena sicurezza.

Le partite che salterà: un calendario complicato per l’Udinese

L’assenza di Zaniolo pesa, soprattutto considerando il calendario fitto dei friulani. Il trequartista non sarà disponibile per:

Udinese‑Monza

Coppa Italia: Udinese‑Venezia (2 settembre)

Udinese‑Lazio

Udinese‑Inter

Udinese‑Cagliari, ultima gara prima della sosta per la Nations League.

Un’assenza pesante che obbliga Runjaic a ridisegnare l’attacco nelle prossime settimane.