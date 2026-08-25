Como, Kambwala è arrivato in città: il difensore del Villarreal pronto a unirsi alla squadra di Fàbregas. E si continua a lavorare per Diego Carlos

Il Como è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per la difesa. Willy Kambwala, centrale classe 2004, è arrivato in città e si prepara a iniziare la sua avventura sotto la guida di Cesc Fàbregas, tecnico che sta costruendo una squadra ambiziosa e ricca di profili internazionali.

Kambwala arriva dal Villarreal, club in cui ha collezionato 21 presenze nelle ultime due stagioni, un numero ridotto anche a causa di un lungo infortunio alla coscia che lo ha tenuto fermo per 214 giorni. Nonostante questo stop, il difensore rimane un talento di prospettiva: fisico, aggressivo, abile nel gioco aereo e con margini di crescita importanti.

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Un nuovo centrale per Fàbregas: cosa porta Kambwala al Como

Il Como aggiunge così un altro tassello alla propria retroguardia dopo l’arrivo di Trevoh Chalobah. Kambwala è un difensore moderno, capace di giocare sia in una linea a tre sia in una difesa a quattro, con buona velocità e capacità di anticipo.

Per Fàbregas, che punta su un calcio propositivo ma equilibrato, si tratta di un profilo utile per aumentare la competitività interna e la profondità della rosa.

Il Como non si ferma: si lavora anche per Diego Carlos

Parallelamente, il club lariano continua a muoversi per Diego Carlos, centrale brasiliano di grande esperienza internazionale. L’operazione è considerata possibile, ma resta legata a un’uscita nel reparto difensivo.

Il nome più caldo è quello di Alberto Dossena, difensore italiano classe 1998, attualmente in trattativa con il Parma. La sua eventuale partenza libererebbe lo spazio necessario per affondare il colpo Diego Carlos, che Fàbregas conosce bene e vorrebbe portare a Como per aumentare leadership e solidità.

Como ambizioso: una difesa sempre più internazionale

Con Kambwala già in città e Diego Carlos nel mirino, il Como conferma la volontà di costruire una squadra competitiva e strutturata per la Serie A. La linea difensiva si arricchisce di profili giovani e di esperienza, seguendo una strategia chiara: unire talento, fisicità e personalità.