Nazionali, De Jong racconta il casting Oranje: Guardiola e Slot in cima alla lista, Xavi scelto alla fine

La Federcalcio olandese ha raccontato pubblicamente il percorso che ha portato alla nomina di Xavi Hernández come nuovo commissario tecnico della nazionale. Durante la conferenza stampa di presentazione, il direttore tecnico Nigel De Jong ha ricostruito in modo dettagliato le fasi che hanno preceduto la scelta finale, rivelando nomi di altissimo profilo valutati nelle settimane precedenti.

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Guardiola era il primo nome: “Voleva prendersi un anno sabbatico”

De Jong ha spiegato che il primo candidato individuato per sostituire Ronald Koeman era Pep Guardiola, tecnico del Manchester City e considerato uno dei migliori allenatori della storia del calcio moderno. “Il nostro primo candidato per sostituire Koeman è stato Pep Guardiola”, ha dichiarato De Jong, sottolineando come il club avesse tentato un approccio diretto. Il direttore tecnico ha poi aggiunto che Guardiola aveva risposto manifestando la volontà di prendersi un anno sabbatico, rendendo impossibile proseguire la trattativa.

Il secondo profilo: Arne Slot, ma resta nei club

Il secondo nome valutato dalla federazione è stato Arne Slot, allenatore olandese reduce da stagioni di grande livello con Feyenoord e Liverpool. “Il nostro secondo nome era quello di Arne Slot, ma ha preferito rimanere attivo nel calcio dei club”, ha spiegato De Jong, evidenziando come il tecnico avesse scelto di proseguire la propria carriera a livello societario.

La scelta finale: Xavi Hernández nuovo Ct degli Oranje

A quel punto, la federazione è passata al terzo candidato: Xavi Hernández, ex centrocampista del Barcellona e già allenatore dei blaugrana e dell’Al Sadd. “Poi siamo passati al terzo candidato, l’uomo accanto a me, Xavi Hernández”, ha concluso De Jong.

Le parole di Xavi: “Essere considerato dopo Guardiola e Slot è un onore”

Il nuovo Ct ha commentato con entusiasmo la ricostruzione del direttore tecnico: “Essere considerato subito dopo tecnici come Guardiola e Slot rappresenta un’ottima base di partenza. Poco importa l’esatta posizione in questa speciale classifica: l’unica cosa fondamentale è aver raggiunto l’eccellenza, la vera ‘università del calcio’. Da qui in avanti la ricetta sarà fatta di passione, ambizione e grande dedizione al lavoro, con un traguardo ben preciso in mente: rendere fieri della squadra tutti i 18 milioni di cittadini olandesi”.