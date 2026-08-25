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Yvan Maye al Monza: l’Inter annuncia il trasferimento. Ecco come è strutturata l’operazione
Inter‑Monza, accordo per Yvan Maye: prestito con opzione a favore del club biancorosso e contropzione per i nerazzurri. La formula completa
Il Monza ha annunciato l’ingaggio di Yvan Maye, giovane difensore francese classe 2006, prelevato dall’Inter con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027, con opzione a favore del club biancorosso e contropzione per i nerazzurri. Un’operazione strategica che conferma la volontà del Monza di investire su profili giovani e di prospettiva.
Il percorso di Maye: dalla Francia alla Primavera dell’Inter
Nato ad Antony il 21 marzo 2006, Maye è arrivato all’Inter nel 2022, entrando nel settore giovanile nerazzurro e completando tutta la trafila fino alla Primavera, dove si è messo in mostra per personalità e qualità tecniche.
Nel 2025‑26 è stato aggregato alla formazione Under 23, con cui ha esordito tra i professionisti collezionando 9 presenze in Serie C, mostrando solidità difensiva e una crescita costante.
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La fiducia di Chivu e la prima convocazione in Prima Squadra
Il comunicato del Monza ricorda anche un passaggio importante della sua crescita: nel novembre 2025 Maye ha ricevuto la prima convocazione con la Prima Squadra dell’Inter per la trasferta di Pisa.
Le sue qualità — fisico imponente, rapidità, abilità nella marcatura e buona impostazione — hanno colpito Cristian Chivu, che lo ha aggregato al gruppo per il ritiro estivo 2026, segnale di una fiducia crescente da parte dello staff tecnico nerazzurro.
Maye ha anche segnato alla prima giornata del campionato di Serie C con l’Inter Under 23 nella vittoria contro il Catania, confermando la sua capacità di essere pericoloso anche sui piazzati.
Cosa porta Maye al Monza: un difensore moderno per Juric
Il Monza consegna così a Ivan Juric un difensore mancino giovane, fisico e versatile, ideale per un sistema che richiede aggressività, duelli e capacità di uscita palla al piede.
Maye è pronto a vivere la sua prima esperienza in Serie A, un salto importante che il club biancorosso ha deciso di accompagnare con una formula che tutela entrambe le società e valorizza il talento del giocatore.
Un innesto di prospettiva per il futuro biancorosso
Con l’arrivo di Maye, il Monza continua a costruire una rosa che unisce esperienza e giovani di qualità. Il difensore francese rappresenta un investimento sul futuro e un profilo che può crescere rapidamente sotto la guida di Juric.