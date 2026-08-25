Inter‑Monza, accordo per Yvan Maye: prestito con opzione a favore del club biancorosso e contropzione per i nerazzurri. La formula completa

Il Monza ha annunciato l’ingaggio di Yvan Maye, giovane difensore francese classe 2006, prelevato dall’Inter con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027, con opzione a favore del club biancorosso e contropzione per i nerazzurri. Un’operazione strategica che conferma la volontà del Monza di investire su profili giovani e di prospettiva.

Il percorso di Maye: dalla Francia alla Primavera dell’Inter

Nato ad Antony il 21 marzo 2006, Maye è arrivato all’Inter nel 2022, entrando nel settore giovanile nerazzurro e completando tutta la trafila fino alla Primavera, dove si è messo in mostra per personalità e qualità tecniche.

Nel 2025‑26 è stato aggregato alla formazione Under 23, con cui ha esordito tra i professionisti collezionando 9 presenze in Serie C, mostrando solidità difensiva e una crescita costante.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La fiducia di Chivu e la prima convocazione in Prima Squadra

Il comunicato del Monza ricorda anche un passaggio importante della sua crescita: nel novembre 2025 Maye ha ricevuto la prima convocazione con la Prima Squadra dell’Inter per la trasferta di Pisa.

Le sue qualità — fisico imponente, rapidità, abilità nella marcatura e buona impostazione — hanno colpito Cristian Chivu, che lo ha aggregato al gruppo per il ritiro estivo 2026, segnale di una fiducia crescente da parte dello staff tecnico nerazzurro.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Maye ha anche segnato alla prima giornata del campionato di Serie C con l’Inter Under 23 nella vittoria contro il Catania, confermando la sua capacità di essere pericoloso anche sui piazzati.

Cosa porta Maye al Monza: un difensore moderno per Juric

Il Monza consegna così a Ivan Juric un difensore mancino giovane, fisico e versatile, ideale per un sistema che richiede aggressività, duelli e capacità di uscita palla al piede.

Maye è pronto a vivere la sua prima esperienza in Serie A, un salto importante che il club biancorosso ha deciso di accompagnare con una formula che tutela entrambe le società e valorizza il talento del giocatore.

Un innesto di prospettiva per il futuro biancorosso

Con l’arrivo di Maye, il Monza continua a costruire una rosa che unisce esperienza e giovani di qualità. Il difensore francese rappresenta un investimento sul futuro e un profilo che può crescere rapidamente sotto la guida di Juric.