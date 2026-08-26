Kean forza la mano con la Fiorentina, in ritardo all’allenamento! Vuole solamente il Como

Kean separato in casa con la Fiorentina, è arrivato in ritardo all’allenamento! Solo il Como nei suoi pensieri, cosa succede

Il calciomercato della Fiorentina vive ore di forte tensione attorno al profilo di Moise Kean. L’attaccante italiano si è infatti presentato in ritardo alla seduta di allenamento guidata da Fabio Grosso, una mossa chiara e deliberata per manifestare la ferma volontà di lasciare il club toscano negli ultimi giorni della sessione estiva di trattative e trasferirsi a titolo definitivo al Como.

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L’accordo tra Kean e il Como: la maxi offerta da 40 milioni di euro

Il club lariano ha individuato nel centravanti azzurro la prima scelta per potenziare il proprio reparto offensivo. L’intesa sull’ingaggio tra la dirigenza del Como e l’entourage del calciatore è stata raggiunta già nel corso della scorsa settimana, confermando il totale gradimento dell’ex Juventus nei confronti del progetto tecnico e delle ambizioni della società lombarda.

Sul piano finanziario, il Como ha presentato alla Fiorentina una proposta economica di altissimo livello per sbloccare la trattativa. L’offerta formale consiste in un pacchetto complessivo da 40 milioni di euro con bonus inclusi, una cifra considerevole che testimonia la volontà del club di chiudere l’operazione nel minor tempo possibile e regalare alla rosa un punto di riferimento di calibro internazionale.

La palla passa alla Fiorentina: scenari e gestione dello spogliatoio

Con il calciatore ormai totalmente proiettato verso la nuova avventura e i dettagli contrattuali definiti da giorni, ora la palla passa alla Fiorentina. La dirigenza gigliata si trova davanti a una scelta strategica complessa a pochissime ore dalla chiusura ufficiale del calciomercato. Da un lato c’è la tentazione di incassare un’importante plusvalenza accettando l’offerta dei comaschi; dall’altro la necessità di tutelare il valore tecnico della squadra.

L’eventuale partenza di Kean imporrebbe infatti ai dirigenti viola di tornare immediatamente sul mercato per reperire un sostituto di pari livello prima del gong finale. Al contempo, trattenere la punta contro la sua volontà rischierebbe di creare una situazione spinosa nello spogliatoio. Le prossime ore saranno quindi decisive per capire se il club viola concederà il via libera definitivo al trasferimento.