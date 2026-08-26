Serie A
Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 2ª giornata. Chi è stato scelto per Napoli-Como ma non solo
Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni della 2ª giornata del campionato 2026/27. Chi è stato scelto per tutte le sfide
Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 2ª giornata di Serie A del campionato 2026/2027.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
MILAN – VENEZIA Venerdì 28/08 h. 20.45
MANGANIELLO
ROSSI M. – DEI GIUDICI
IV: MARCENARO
VAR: CAMPLONE
AVAR: PEZZUTO
FIORENTINA – FROSINONE Sabato 29/08 h. 18.30
COLLU
TEGONI – YOSHIKAWA
IV: AYROLDI
VAR: PRONTERA
AVAR: GHERSINI
MONZA – UDINESE Sabato 29/08 h. 18.30
ALLEGRETTA
POLITI – BELSANTI
IV: MASSA
VAR: PATERNA
AVAR: MAZZOLENI
SASSUOLO – TORINO Sabato 29/08 h. 18.30
DI MARCO
DI GIOIA – BARONE
IV: ZUFFERLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: DI PAOLO
JUVENTUS – PARMA Sabato 29/08 h. 20.45
FOURNEAU
ROSSI C. – LO CICERO
IV: SOZZA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PICCININI
NAPOLI – COMO h. 18.30
PAIRETTO
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: GUIDA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PRONTERA
CAGLIARI – INTER h. 20.45
FABBRI
VECCHI – CECCON
IV: LA PENNA
VAR: AURELIANO
AVAR: PATERNA
LAZIO – GENOA h. 20.45
FELICIANI
MASTRODONATO – FONTANI
IV: MARIANI
VAR: ABISSO
AVAR: COSSO
LECCE – ROMA Lunedì 31/08 h. 18.30
CHIFFI
IMPERIALE – CECCONI
IV: DI BELLO
VAR: DI PAOLO
AVAR: PAGANESSI
ATALANTA – BOLOGNA Lunedì 31/08 h. 20.45
DOVERI
PERETTI – PERROTTI
IV: CALZAVARA
VAR: DIONISI
AVAR: MARINI