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Serie A

Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 2ª giornata. Chi è stato scelto per Napoli-Como ma non solo

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1 ora ago

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Arbitro Pairetto

Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni della 2ª giornata del campionato 2026/27. Chi è stato scelto per tutte le sfide

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 2ª giornata di Serie A del campionato 2026/2027.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

MILAN – VENEZIA     Venerdì 28/08 h. 20.45

MANGANIELLO

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV:      MARCENARO

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      PEZZUTO

FIORENTINA – FROSINONE      Sabato 29/08 h. 18.30

COLLU

TEGONI – YOSHIKAWA

IV:      AYROLDI

VAR:     PRONTERA

AVAR:      GHERSINI

MONZA – UDINESE    Sabato 29/08 h. 18.30

ALLEGRETTA

POLITI – BELSANTI

IV:       MASSA

VAR:      PATERNA

AVAR:       MAZZOLENI

SASSUOLO – TORINO     Sabato 29/08 h. 18.30

DI MARCO

DI GIOIA – BARONE

IV:     ZUFFERLI

VAR:      PEZZUTO

AVAR:     DI PAOLO

JUVENTUS – PARMA    Sabato 29/08 h. 20.45

FOURNEAU

ROSSI C. – LO CICERO

IV:      SOZZA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:    PICCININI

NAPOLI – COMO     h. 18.30

PAIRETTO

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:     GUIDA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      PRONTERA

CAGLIARI – INTER     h. 20.45

FABBRI

VECCHI – CECCON

IV:     LA PENNA

VAR:     AURELIANO

AVAR:     PATERNA

LAZIO – GENOA    h. 20.45

FELICIANI

MASTRODONATO – FONTANI

IV:     MARIANI

VAR:     ABISSO

AVAR:       COSSO

LECCE – ROMA   Lunedì 31/08 h. 18.30

CHIFFI

IMPERIALE – CECCONI 

IV:       DI BELLO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      PAGANESSI

ATALANTA – BOLOGNA    Lunedì 31/08 h. 20.45

DOVERI

PERETTI – PERROTTI

IV:     CALZAVARA

VAR:    DIONISI

AVAR:      MARINI

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