Calciomercato Lazio, c’è l’idea Harder del Lipsia se dovesse partire Ratkov! Dentro al restyling in attacco dei biancocelesti

Calciomercato Lazio, Harder del Lipsia è l’ultimo nome per l’attacco se dovesse partire Ratkov. Tutti i dettagli

Il calciomercato della Lazio entra in una fase di profonda ristrutturazione per quanto riguarda il reparto d’attacco. Con la formalizzazione dell’acquisto di Andrea Pinamonti, il numero dei centravanti di ruolo presenti nella rosa biancoceleste è salito a tre, considerando la contemporanea presenza in organico di Boulaye Dia e di Petar Ratkov. Questa situazione di sovraffollamento nel reparto avanzato sta spingendo la dirigenza capitolina a cercare attivamente una sistemazione in uscita per una delle prime punte, così da riequilibrare l’organico a disposizione del tecnico e ottimizzare le rotazioni stagionali.

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Petar Ratkov al centro del mercato: l’ipotesi Siviglia e le sirene tedesche

Il principale indiziato a salutare Formello nelle battute conclusive della sessione estiva è proprio l’attaccante serbo Petar Ratkov. Sul calciatore si era già registrata nei giorni scorsi una proposta formale da 10 milioni di euro presentata dal Southampton, un’offerta che è stata tuttavia rifiutata sia dalla società biancoceleste sia dal giocatore stesso, non convinto del progetto tecnico degli inglesi.

Nelle ultime ore, sulla punta classe 2003 si sta muovendo con molta decisione il Siviglia. La destinazione andalusa rappresenta una meta particolarmente gradita all’attaccante e la trattativa potrebbe decollare ufficialmente a breve. Sebbene non si sia ancora parlato di cifre definitive, il dialogo tra i club resta caldissimo. Sullo sfondo restano vigili anche le opzioni che portano in Bundesliga, dove Mainz e Augsburg continuano a monitorare gli sviluppi della vicenda.

L’uscita di Artistico e l’assalto a Conrad Harder del Lipsia

In parallelo alla situazione di Ratkov, la dirigenza laziale è al lavoro per definire la sistemazione del giovane Artistico. Per la punta si prospetta una partenza molto probabile in Serie B, dove diversi club della seconda divisione italiana hanno manifestato un forte interesse per assicurarsene le prestazioni in prestito.

Se sia Ratkov sia Artistico dovessero trovare una nuova squadra, la Lazio muoverà un passo concreto in entrata. L’obiettivo prescelto per completare il pacchetto offensivo è Conrad Harder, talentuoso attaccante danese classe 2005 di proprietà del RB Lipsia. La società romana intende impostare l’operazione sulla base di un prestito, garantendosi così una giovane risorsa di grande prospettiva internazionale per la stagione.