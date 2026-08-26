Roma, si apre il caso Ziolkowski: valutato un nuovo rinforzo per completare la difesa giallorossa di Gasperini

Il calciomercato della Roma non è ancora chiuso. Con la possibile partenza di Ziolkowski, difensore polacco classe 2004, i giallorossi stanno valutando diversi profili per rinforzare il reparto arretrato. Ziolkowski è infatti vicino al Monza, che lo vorrebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto, operazione che libererebbe uno slot prezioso nella rosa di Gian Piero Gasperini.

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Morato nel mirino: la Roma valuta il brasiliano in prestito

Tra i nomi finiti sul tavolo della dirigenza c’è quello di Morato, centrale brasiliano classe 2001, attualmente al Benfica. Difensore fisico, abile nel gioco aereo e dotato di buona impostazione, Morato è considerato un profilo adatto al sistema di Gasperini, che predilige giocatori aggressivi, dinamici e capaci di uscire palla al piede.

Secondo quanto raccolto in collaborazione con Sky UK, l’operazione potrebbe essere impostata in prestito, soluzione che permetterebbe alla Roma di intervenire subito senza appesantire il bilancio.

La strategia della Roma: prima l’ingresso, poi l’uscita

La società giallorossa ha una linea chiara: prima chiudere per un difensore in entrata, poi dare il via libera alla cessione di Ziolkowski. Gasperini considera fondamentale mantenere equilibrio numerico e tecnico nel reparto, soprattutto in una fase in cui la Roma sta costruendo una rosa più fisica e internazionale.

Morato è uno dei profili monitorati, ma non l’unico: la Roma sta valutando anche altre soluzioni, mantenendo aperti più tavoli per non farsi trovare impreparata.

Scenari: Roma attiva, Monza in attesa

Il Monza aspetta una risposta definitiva per Ziolkowski, mentre la Roma lavora per chiudere il cerchio. Se l’operazione Morato dovesse andare in porto, il via libera alla cessione del polacco sarebbe immediato.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Morato diventerà davvero il nuovo rinforzo giallorosso o se la Roma virerà su un altro profilo.



