Caso Kean, la Fiorentina reagisce con una multa: l’attaccante spinge per il Como, ma i viola non cedono

La situazione tra Moise Kean e la Fiorentina è arrivata a un punto di forte tensione. L’attaccante classe 2000, reduce da una stagione da protagonista in maglia viola, questa mattina si è presentato in ritardo al centro sportivo e ha rifiutato di allenarsi con la squadra, manifestando apertamente la volontà di lasciare Firenze per trasferirsi al Como.

La reazione del club è stata immediata: Kean è stato multato e riconvocato nel pomeriggio al Viola Park per svolgere un allenamento individuale. La società ha fatto sapere che, qualora il giocatore dovesse rifiutare nuovamente di allenarsi, scatterà un’altra multa — e così ogni giorno, finché la situazione non verrà risolta.

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Kean spinge per il Como: la Fiorentina non cede senza un sostituto

La volontà del giocatore è chiara: Kean vuole raggiungere Cesc Fàbregas al Como, club che ha presentato una seconda offerta da 40 milioni di euro (35 milioni di parte fissa + 5 di bonus).

Il Como considera Kean il profilo ideale per completare il reparto offensivo, ma la Fiorentina mantiene una posizione ferma: prima di cedere l’attaccante, serve un sostituto all’altezza.

La dirigenza viola, guidata da Fabio Paratici, ritiene Kean un elemento chiave e non intende liberarlo senza aver prima chiuso un acquisto di pari livello.

Il pomeriggio decisivo: Kean risponde alla convocazione

Nel pomeriggio, Kean ha scelto di presentarsi all’allenamento individuale, evitando una seconda sanzione. Un gesto che non ricuce la frattura, ma che permette di evitare un ulteriore irrigidimento della situazione.

La spaccatura tra giocatore e club resta però evidente: da una parte Kean, deciso a trasferirsi al Como; dall’altra la Fiorentina, che non vuole farsi trovare impreparata sul mercato.

Scenari: attesa, tensione e un nodo da sciogliere

La trattativa è entrata in una fase delicata. Il Como aspetta una risposta, Kean continua a spingere, la Fiorentina resta ferma sulla propria linea.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il club viola riuscirà a trovare un sostituto e aprire alla cessione, oppure se la situazione continuerà a generare tensioni interne.