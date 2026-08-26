Atlético Madrid‑Barcellona, tensione alle stelle: il club madrileno denuncia sul caso Julián Álvarez! Cosa sta succedendo

L’Atlético Madrid passa all’attacco. Il club rojiblanco ha pubblicato una nota durissima, riportata da Marca, contro il Barcellona e contro l’agente dell’attaccante argentino Julián Álvarez, classe 2000, protagonista di una delle vicende più incandescenti di questo mercato.

Secondo l’Atlético, il giocatore sarebbe stato “vittimizzato” mediaticamente, ma la società sostiene l’esatto contrario: “L’unica vittima del caso Julián siamo noi. Ci hanno danneggiato economicamente e socialmente. C’è lo 0% di possibilità di venderlo al Barça. Questa situazione riguarda la dignità, non i soldi.”

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Accuse pesanti: “Bugie, mezze verità e una campagna contro l’Atlético”

Il club madrileno denuncia una campagna mediatica “piena di bugie e mezze verità”, sostenendo che l’unico soggetto penalizzato sia proprio l’Atlético. La tensione è arrivata al punto di riaprire e aggiornare la denuncia già presentata, includendo le azioni del Barcellona e dell’agente Fernando Hidalgo, accusato di spingere da mesi per il trasferimento del giocatore.

Álvarez, ex Manchester City, aveva rifiutato a marzo un rinnovo che lo avrebbe reso il più pagato della rosa (da 7 a 10 milioni netti) e non ha rispettato la scadenza fissata dal club: un’offerta da 150 milioni di euro, senza commissioni, che sarebbe dovuta arrivare entro il 20 giugno. Offerta mai pervenuta.

Il tema salute mentale: l’Atlético accusa il Barça

Secondo Marca, l’Atlético ritiene “inaccettabile” che vengano utilizzati temi delicati come ansia o depressione per giustificare la posizione del giocatore. Il club, pur sostenendo Álvarez con i propri servizi medici, considera grave che la questione venga strumentalizzata nel dibattito pubblico.

Laporta non molla: il Barcellona rilancia

Il presidente blaugrana Joan Laporta ha ribadito oggi l’interesse del Barça: “Siamo molto interessati al calciatore e abbiamo fatto un’offerta nel massimo rispetto dell’Atlético. Se ci sarà disponibilità a discutere, noi siamo pronti a ripartire dalla proposta già presentata, valida fino all’ultimo giorno di mercato.”

Un caso destinato a dominare il mercato

La frattura tra Atlético e Barcellona è totale. Álvarez vuole partire, il Barça insiste, l’Atlético denuncia e chiude ogni spiraglio. Il caso Julián è diventato un terremoto politico‑sportivo che potrebbe segnare l’intera sessione di mercato.



