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Napoli, buone notizie per Allegri: Badiashile torna in gruppo in vista della sfida contro il Como
Verso Napoli‑Como: Massimiliano Allegri può sorridere, Badiashile completa l’allenamento con la squadra
Il Napoli prosegue la preparazione in vista della seconda giornata di Serie A, in programma domenica 30 agosto alle 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona, dove gli azzurri affronteranno il Como. La squadra di Massimiliano Allegri, tecnico subentrato in estate per inaugurare un nuovo ciclo, arriva alla sfida dopo il convincente 2‑0 esterno contro il Genoa, risultato che ha dato continuità al lavoro impostato nelle prime settimane di stagione.
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Badiashile torna a disposizione: seduta completa in gruppo
Dalla seduta di allenamento del 26 agosto arrivano segnali incoraggianti per Allegri. Benoît Badiashile, difensore francese classe 2001 arrivato in estate dal Chelsea, ha infatti svolto l’intera sessione in gruppo, mostrando progressi significativi dopo il lavoro personalizzato dei giorni precedenti.
Il centrale, noto per fisicità, anticipo e capacità di impostare l’azione da dietro, ieri aveva partecipato solo a una parte dell’allenamento, alternando esercizi individuali e lavoro con i compagni. Il ritorno completo in gruppo rappresenta dunque un passo avanti importante in vista della gara contro il Como, soprattutto considerando che Allegri punta molto sulla solidità difensiva per costruire la nuova identità del Napoli.
Verso Napoli‑Como: preparazione e scelte tecniche
La squadra ha lavorato su esercitazioni tattiche, gestione del possesso e movimenti offensivi, con particolare attenzione alle transizioni, elemento chiave contro un Como che fa dell’intensità la propria arma principale.
Il recupero di Badiashile offre ad Allegri una soluzione in più per la linea difensiva, che potrebbe essere completata da Rrahmani e Olivera, mentre a centrocampo si va verso la conferma del trio che ha ben figurato a Genova.
Obiettivo continuità
Il Napoli vuole dare seguito alla vittoria dell’esordio e consolidare le proprie certezze. La sfida contro il Como rappresenta un test importante per misurare la crescita della squadra e verificare lo stato di forma dei nuovi innesti.