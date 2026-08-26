Galatasaray all’assalto di Leao: nuova proposta, mentre Aston Villa e Tottenham restano in corsa

Il futuro di Rafael Leão entra nella sua fase più calda. L’attaccante portoghese classe 1999, tornato ad allenarsi con il gruppo in vista della sfida di venerdì contro il Venezia, continua a essere nella lista dei possibili partenti del Milan.

Le pretendenti sono tre: Galatasaray, Aston Villa e Tottenham, con i londinesi più defilati. La novità di giornata arriva dalla Turchia: secondo il giornalista Yağız Sabuncuoğlu, il Galatasaray ha presentato una nuova offerta da 45 milioni di euro più bonus per il cartellino dell’ex Lille.

Il Milan attende: richiesta ferma a 50 milioni

Il Milan, al momento, non conferma ufficialmente la proposta, ma la trattativa è viva. I rossoneri mantengono una posizione chiara: 50 milioni di euro è la cifra richiesta per lasciar partire Leão.

Il Galatasaray sta cercando di avvicinarsi alla valutazione inserendo bonus considerati facilmente raggiungibili. Con il giocatore, invece, non ci sono ostacoli: esiste già un’intesa per un contratto quadriennale da 12 milioni a stagione.

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Aston Villa ancora in corsa

Il Aston Villa non è fuori dai giochi. Il club inglese, reduce da una serie di cessioni pesanti — Konsa all’Arsenal, Tielemans al Manchester United, Rogers al Chelsea — si prepara a salutare anche Ollie Watkins, destinato all’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Questo significa una cosa: il Villa avrà liquidità per tentare l’assalto a Leão. Il tecnico Unai Emery vuole almeno due rinforzi offensivi e ha inserito nel taccuino Mateta (Crystal Palace), Nicolas Jackson (Chelsea) e proprio Leão.

Il tempo, però, stringe: il club inglese dovrà decidere presto se affondare il colpo.

La possibile formula

Per Leão si valuta una formula che possa soddisfare tutte le parti: prestito con diritto di riscatto, con eventuale obbligo legato a condizioni specifiche. Una soluzione che permetterebbe ai club interessati di gestire l’investimento e al Milan di mantenere controllo sulla trattativa.

Le prossime ore saranno decisive: il Galatasaray rilancia, l’Aston Villa prepara le mosse, il Milan attende l’offerta giusta. Il caso Leão è pronto a infiammare il finale di mercato.