Kean può partire: la Fiorentina adesso valuta Zirkzee. Paratici chiede informazioni, Juve pronta a inserirsi

La Fiorentina è nel pieno di una fase delicata di mercato. Mentre a Firenze tiene banco il caso legato a Moise Kean, attaccante classe 2000 che potrebbe trasferirsi al Como, il direttore sportivo Fabio Paratici è già al lavoro per individuare un sostituto all’altezza.

Negli ultimi giorni sono circolati diversi nomi: dalla suggestione Mauro Icardi, bomber esperto oggi al Galatasaray, a Beto dell’Everton, passando per Bonny dell’Inter e Emegha del Chelsea. Ma la novità più rilevante riguarda Joshua Zirkzee, centravanti olandese classe 2001, da tempo in odore di ritorno in Italia e ormai fuori dai piani di Michael Carrick, tecnico del Manchester United.

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Paratici si muove: chieste informazioni allo United per Zirkzee

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni al Manchester United per valutare la fattibilità dell’operazione Zirkzee.

L’attaccante vuole lasciare l’Inghilterra e tornare in Serie A, dove ha brillato con il Bologna grazie alla sua capacità di legare il gioco, proteggere palla e creare superiorità tecnica. Per ora, però, si tratta solo di un sondaggio esplorativo da parte dei viola.

La Juventus resta in corsa, ma è bloccata dal caso Jonathan David

Su Zirkzee c’è anche la Juventus, che ha già impostato l’operazione e considera l’olandese un profilo ideale per il progetto tecnico. Tuttavia, il club bianconero è frenato dalla mancata uscita di Jonathan David, attaccante canadese che sta rifiutando tutte le destinazioni proposte.

Finché David non lascerà Torino, la Juventus non potrà affondare il colpo.

La possibile formula: prestito con diritto di riscatto

La Fiorentina valuta una formula sostenibile: prestito con diritto di riscatto, con eventuale obbligo legato a determinate condizioni (presenze, gol, qualificazioni). Una soluzione che permetterebbe ai viola di muoversi senza appesantire il bilancio e allo United di liberare un giocatore fuori dal progetto.

La situazione è in evoluzione: Kean può partire, Zirkzee è un’idea concreta, Juventus e Fiorentina osservano e si muovono. I prossimi giorni saranno decisivi per capire chi riuscirà a portare in Italia uno dei profili più ambiti del mercato.