Calciomercato Mantova, accordo per Kouda: il centrocampista rientra e rilancia le ambizioni della squadra

Il Mantova mette a segno uno dei movimenti più significativi del proprio mercato estivo: il ritorno di Rachid Kouda, centrocampista classe 2002 di nazionalità burkinabè, che vestirà nuovamente la maglia biancorossa. L’operazione è stata definita con il Parma sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore del Mantova e controriscatto per il club emiliano, formula che testimonia la volontà di entrambe le società di valorizzare il giocatore.

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Un rinforzo chiave per Modesto

Il tecnico Francesco Modesto, alla guida del Mantova con l’obiettivo dichiarato di portare la squadra nella parte alta della classifica, accoglie un profilo che conosce bene. Kouda, centrocampista duttile e dinamico, è reduce da una stagione positiva proprio in biancorosso: 15 presenze, 1 gol e 1 assist in Serie B, numeri che hanno convinto la società a puntare nuovamente su di lui.

Modesto considera Kouda un giocatore prezioso per qualità tecniche, capacità di adattarsi a più ruoli e intensità nelle due fasi. Un innesto che può dare profondità alla rosa e aumentare le soluzioni in mezzo al campo.

L’obiettivo del Mantova: entrare nelle prime otto

Il Mantova ha chiuso la Serie B 2025/26 al nono posto, a un passo dalla zona playoff. La dirigenza ritiene che la squadra abbia le potenzialità per migliorare ulteriormente e centrare l’ingresso tra le migliori otto del campionato.

L’arrivo di Kouda va proprio in questa direzione: aggiungere qualità, freschezza e continuità a un gruppo che ha già mostrato solidità e margini di crescita.

Kouda già in campo: l’esordio in Serie A con il Parma

Prima del ritorno a Mantova, Kouda ha anche collezionato il suo primo gettone in Serie A. L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, lo ha infatti schierato negli ultimi 15 minuti della sfida contro il Cagliari, persa 0‑1 dagli emiliani con gol di Alessandro Romano. Un’esperienza che arricchisce il bagaglio del centrocampista e che il Mantova spera di trasformare in rendimento immediato.

Il ritorno di Kouda rappresenta un segnale forte: il Mantova vuole crescere, competere e puntare in alto. Un colpo che può cambiare il volto della stagione biancorossa.



