Cori, sciarpe e grande entusiasmo per l’ex Juventus Perin, accolto da centinaia di tifosi all’esterno dello stadio

Il piazzale del Renzo Barbera si è riempito di entusiasmo rosanero per dare il benvenuto a Mattia Perin. Il portiere classe 1992 ha chiuso ufficialmente la sua esperienza con la Juventus, trasferendosi a titolo definitivo al Palermo per affrontare una nuova e stimolante avventura. Il suo arrivo ha subito acceso l’entusiasmo di centinaia di sostenitori, presentatisi all’esterno dello stadio per riservargli un primo caloroso abbraccio.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato

Tra cori, sciarpe e grande partecipazione, l’accoglienza ricevuta dall’estremo difensore è stata particolarmente significativa. Una volta uscito dall’impianto, Perin si è trattenuto a lungo con i tifosi, ricambiando l’affetto della piazza. Un primo contatto che testimonia quanto il suo acquisto sia considerato un innesto di grande spessore per le ambizioni del club.

La fine del ciclo bianconero e la nuova sfida al Sud

🩷🖤 ACCOGLIENZA DA RE PER #PERIN A #PALERMO 🫂🔥 Dopo il suo arrivo a titolo definitivo dalla #Juventus, il portiere ha ricevuto il primo bagno di folla da parte di migliaia di tifosi nel piazzale del Renzo Barbera #Calcionews24 pic.twitter.com/UYGVRWWfay — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) August 26, 2026

Dopo diverse stagioni trascorse a Torino con la maglia della Juventus, durante le quali ha mostrato leadership, professionalità e affidabilità ogni volta che è stato chiamato in causa, Perin ha deciso di intraprendere una nuova sfida. Il passaggio a titolo definitivo evidenzia la volontà di costruire un progetto importante e ambizioso, con l’obiettivo di riportare il Palermo in Serie A. Il portiere porta con sé esperienza ai massimi livelli, personalità e qualità tecniche preziose per dare maggiore solidità al reparto arretrato.

Un leader pronto a conquistare la Favorita

La tifoseria palermitana ha sempre apprezzato i giocatori capaci di scendere in campo con carattere, grinta e senso di appartenenza. L’accoglienza riservata a Perin conferma le grandi aspettative riposte nel nuovo numero uno, chiamato fin da subito a diventare un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio. La nuova avventura tra i pali rosanero parte quindi nel migliore dei modi, con l’entusiasmo della piazza e la determinazione del suo nuovo protagonista.



