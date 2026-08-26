Calciomercato
Leao Galatasaray, ore decisive: il Milan tratta sulla base di 45 milioni più bonus
Intesa di massima tra i club per l’attaccante portoghese Leao: restano da limare i dettagli, poi toccherà al giocatore decidere
La trattativa tra Milan e Galatasaray per Rafael Leão entra nella sua fase più delicata. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, le due società hanno raggiunto un’intesa di massima sulla formula economica dell’operazione.
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L’accordo prevede una base fissa di 45 milioni di euro, alla quale andrebbero aggiunti alcuni bonus. L’obiettivo è arrivare alla richiesta complessiva del Milan, fissata a 50 milioni di euro. Restano dunque da definire gli ultimi dettagli tra i due club prima di poter considerare l’operazione definitivamente chiusa.
Il prossimo passaggio riguarderà invece direttamente Rafael Leão. Il Galatasaray è pronto a mettere sul tavolo un’offerta importante per convincere l’attaccante portoghese: 10 milioni di euro a stagione più 2 milioni di bonus facili.
Saranno quindi ore decisive per capire se il giocatore accetterà la proposta del club turco e darà il via libera definitivo al trasferimento. Il Milan, dal canto suo, sembra aver già trovato un punto d’intesa con il Galatasaray sulla parte economica dell’operazione.
La situazione resta dunque in evoluzione, con il futuro di Leão sempre più lontano da Milano e legato ora alla sua decisione.