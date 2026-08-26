Scambio di prestiti definito con Ciervo: Sebastiano Esposito ha dato il via libera e sarà il nuovo rinforzo offensivo neroverde

Il Sassuolo ha trovato l’intesa per portare in neroverde Sebastiano Esposito. L’attaccante, di proprietà del Cagliari, è pronto a iniziare una nuova esperienza dopo l’accordo raggiunto tra i due club.

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Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’operazione è stata definita sulla base di uno scambio di prestiti con Riccardo Ciervo, che farà dunque il percorso inverso. Dopo l’intesa tra le società, è arrivato anche il via libera di Esposito, pronto a procedere con il trasferimento.

Il classe 2002 rappresenta una pedina importante per il Sassuolo, che ha individuato in lui il giocatore destinato a raccogliere l’eredità di Andrea Pinamonti. L’attaccante è infatti diretto verso la Lazio, motivo per cui il club neroverde ha accelerato alla ricerca di un nuovo riferimento per il reparto offensivo.

L’arrivo di Esposito permette quindi al Sassuolo di coprire rapidamente il vuoto lasciato dalla prossima partenza di Pinamonti, puntando su un giocatore giovane ma già con esperienza nel calcio italiano.

L’operazione è ormai chiusa, con gli ultimi passaggi necessari per completare formalmente il trasferimento.