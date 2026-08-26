Diaby rientra in Europa dopo l’esperienza in Arabia Saudita: il Bayer Leverkusen chiude per circa 30 milioni

Moussa Diaby è pronto a tornare al Bayer Leverkusen, il club che lo aveva visto protagonista tra il 2019 e il 2023. L’esterno francese si prepara dunque a lasciare l’Al-Ittihad dopo due stagioni trascorse in Arabia Saudita e a fare nuovamente il suo ingresso nel calcio europeo.

LEGGI ANCHE: le ultime di calcio estero

Il trasferimento alle Aspirine rappresenta però soprattutto una notizia amara per l’Inter, che aveva inseguito il giocatore in più occasioni. Il club nerazzurro aveva infatti manifestato interesse per Diaby sia nella scorsa estate che durante questa sessione di mercato, senza riuscire a trasformare il corteggiamento in un’operazione concreta.

A spuntarla è stato quindi il Leverkusen, pronto a investire circa 30 milioni di euro per riportare in Germania il classe 1999 e affidargli un ruolo importante sulla fascia destra. Un investimento significativo per assicurarsi un giocatore che conosce già perfettamente l’ambiente e il calcio della Bundesliga.

Per l’Inter si tratta dunque di un colpo sfumato, con Diaby che torna in Europa ma prende una direzione diversa da quella Milano. Il francese era stato valutato come possibile rinforzo per il reparto offensivo nerazzurro, ma alla fine sarà il Bayer a beneficiare del suo ritorno.