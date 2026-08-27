Napoli‑Guiu, sì del giocatore: ora si tratta col Chelsea per un’operazione da oltre 15 milioni. Cosa manca

Il Napoli accelera per Marc Guiu, attaccante spagnolo classe 2006 di proprietà del Chelsea e considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giovane centravanti ha scelto il Napoli come prima opzione, mettendo in secondo piano le proposte arrivate dalla Spagna.

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Intesa totale con il giocatore

Sul fronte personale, la situazione è già chiara: Guiu ha raggiunto un’intesa con il Napoli e ha comunicato la propria disponibilità al trasferimento. Un elemento decisivo, soprattutto in un contesto di mercato dove diversi club monitorano il talento cresciuto nel Barcellona e passato al Chelsea nell’ultima stagione.

Guiu, attaccante fisico e dotato di grande presenza in area, vede nel Napoli una destinazione ideale per crescere e trovare spazio in Serie A.

Napoli‑Chelsea: distanza economica da colmare

Il nodo principale resta l’accordo tra le società. Napoli e Chelsea sono in trattativa per il cartellino del giocatore, con una cifra che dovrebbe superare i 15 milioni di euro.

La valutazione dei Blues, però, è più alta: il Chelsea chiede 25 milioni di euro, cifra che al momento rappresenta la principale distanza da colmare.

Il dialogo tra i club è costante, ma la trattativa richiede ancora lavoro per arrivare a un punto d’incontro.

La clausola sulla futura rivendita

A complicare ulteriormente l’operazione c’è una richiesta precisa del Chelsea: il club inglese vuole inserire una clausola sulla futura rivendita, così da mantenere una partecipazione economica in caso di una successiva cessione del giocatore.

Un dettaglio che il Napoli sta valutando con attenzione, cercando una formula che non limiti eccessivamente la gestione del talento spagnolo.

Napoli fiducioso: la volontà del giocatore pesa

La volontà di Guiu rappresenta un vantaggio importante per il Napoli, che continua a lavorare per trovare la soluzione giusta e chiudere l’operazione.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il club azzurro riuscirà a colmare la distanza economica e definire un accordo che soddisfi tutte le parti.