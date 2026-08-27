Kean Como, è fatta! Accordo trovato per l’attaccante, quanto incassa la Fiorentina dalla sua cessione

Kean Como, accordo trovato! Le cifre e i dettagli dell’arrivo dell’attaccante dalla Fiorentina alla corte di Fabregas

Il calciomercato del Como mette a segno uno dei colpi più importante della sessione estiva. È stato infatti raggiunto l’accordo verbale definitivo con la Fiorentina per il trasferimento di Moise Kean alla corte del club lariano. Dopo giorni di trattative serrate e la forte presa di posizione del calciatore, l’operazione ha ottenuto la definitiva fumata bianca, regalando alla squadra lombarda il grande rinforzo atteso per il reparto avanzato. Affare fatto, con le società pronte a formalizzare i documenti nei prossimi passaggi burocratici.

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I dettagli dell’operazione: le cifre e la formula dell’accordo

La trattativa tra la dirigenza del Como e la Fiorentina si è chiusa sulla base di un’operazione economica di primissimo piano per il calcio italiano. Le cifre dell’intesa prevedono un prestito oneroso da 10 milioni di euro, a cui si aggiunge un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il pacchetto complessivo viene poi completato da 5 milioni di euro di bonus, legati al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra, per un valore totale del trasferimento che tocca quota 40 milioni.

Un fattore determinante per il buon esito dell’affare è stata la ferma volontà dello stesso centravanti azzurro. Kean ha espresso fin dal primo momento il proprio gradimento totale nei confronti del progetto tecnico e societario dei lariani: l’attaccante italiano voleva solo il Como, spingendo con decisione per la chiusura dell’operazione e rifiutando altre opzioni o la permanenza a Firenze pur di abbracciare la nuova sfida.

Un segnale d’ambizione per il Como, la Fiorentina fa cassa

L’ingaggio di Kean rappresenta un segnale di enorme ambizione da parte della proprietà del Como, intenzionata a recitare un ruolo da assoluta protagonista nel campionato e in Champions e a consolidare la propria crescita strategica. L’ex attaccante di Juventus e Paris Saint-Germain porta in dote potenza fisica, abilità nell’attacco della profondità ed esperienza internazionale, elementi chiave per alzare l’asticella della rosa.

Dal canto suo, la Fiorentina realizza un’operazione finanziaria di notevole impatto, garantendosi un’importante entrata economica per completare le ultime manovre di mercato.

Visite mediche e firma sul contratto

Con l’accordo ormai definitivo su ogni singolo dettaglio e l’intesa contrattuale blindata con il calciatore, le prossime ore saranno dedicate all’iter di rito. Kean è atteso per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà ufficialmente al Como prima del comunicato formale.