Mercato Bologna, clamoroso ritorno per la difesa: spunta Arthur Theate dall’Eintracht Francoforte

Mercato Bologna, Arthur Theate dell’Eintracht Francoforte potrebbe tornare in rossoblù per rinforzare la linea difensiva. Tutti i dettagli

Il calciomercato del Bologna entra nella sua fase più calda e decisiva a pochissimi giorni dal gong finale. Con l’obiettivo di consegnare alla rosa un organico completo ed altamente competitivo per la nuova stagione, la dirigenza rossoblù sta concentrando tutti i propri sforzi sulla ricerca di un difensore centrale di piede sinistro. Tra i profili attenzionati dagli uomini di mercato emiliani, è riemersa con grande insistenza un’ipotesi ricca di fascino e dal forte sapore di amarcord: il possibile ritorno di Arthur Theate. Secondo Sky, il centrale belga, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte, è infatti tra i nomi in cima alla lista per rinforzare il reparto arretrato.

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La situazione di Arthur Theate: dall’Eintracht al gradimento per la Serie A

Arthur Theate, ventisei anni e punto fermo della Nazionale belga, ha già vestito la maglia del Bologna nella stagione 2021-2022, facendosi apprezzare dall’ambiente per temperamento, velocità e spiccate doti difensive. Dopo l’esperienza al Rennes in Ligue 1 e il successivo trasferimento in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte, il centrale mancino potrebbe presto far ritorno nel campionato italiano.

Le alternative per il reparto arretrato e il finale di mercato

Sebbene Theate rappresenti la pista prioritaria per caratteristiche tattiche ed esperienza, la dirigenza del Bologna mantiene aperti anche altri canali per tutelarsi. Nella lista dei desideri restano vigili i profili di Youri Baas dell’Ajax (valutato attorno ai 20 milioni di euro) e del giovane Nathan Zeze, mentre appare ormai defilata l’opzione che porta all’esperto Francesco Acerbi, in linea con la volontà del club di investire su profili più giovani.

Le prossime ore saranno fondamentali per capire se il Bologna riuscirà a trovare la quadra economica con l’Eintracht Francoforte, regalando ai propri tifosi un innesto di immediata affidabilità e dal sicuro rendimento per la retroguardia.