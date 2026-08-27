Calciomercato Udinese, sondaggio per Lazar Jovanovic dello Stoccarda: chi è il talento serbo classe 2006 che ha stregato i friulani

Calciomercato Udinese: chi è Lazar Jovanovic dello Stoccarda, nuovo obiettivo dei friulani. La sua storia

L’Udinese prosegue la propria consolidata tradizione legata allo scouting internazionale e alla costante ricerca dei migliori giovani talenti da sgrezzare per il futuro. Nelle ultime ore di calciomercato, la dirigenza friulana secondo Sky ha effettuato un sondaggio ufficiale per Lazar Jovanovic, ala offensiva classe 2006 di proprietà dello Stoccarda. Il club bianconero ha messo gli occhi sul giovane prospetto serbo con l’obiettivo di arricchire la rosa a disposizione del tecnico con un profilo di elevata freschezza atletica e di grande prospettiva futura.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Chi è Lazar Jovanovic: le origini in Serbia e la scalata tra i professionisti

Nato a Novi Sad il 30 novembre 2006, Lazar Jovanovic è un attaccante esterno di 184 centimetri, capace di agire su tutto il fronte offensivo con spiccata inclinazione a partire dalla corsia di destra per poi accentrarsi. Figlio d’arte — suo padre è l’ex attaccante della Nazionale serba Milan “Lane” Jovanović —, il giovane talento si è formato ed è cresciuto nel vivaio del Vojvodina. Con la prima squadra del club della sua città ha bagnato l’esordio tra i professionisti, mettendo a segno un gol in 17 presenze complessive e attirando fin da subito i riflettori dei principali osservatori europei.

La sua crescita rapida lo ha portato nell’estate del 2024 ad essere acquistato a titolo definitivo dalla Stella Rossa, prima di maturare un’ulteriore esperienza di rilievo in prestito con la maglia dell’OFK Belgrado, dove ha trovato la continuità necessaria sul campo.

L’approdo in Bundesliga con lo Stoccarda e il debutto in Europa League

La consacrazione internazionale è arrivata nel luglio del 2025 con il passaggio allo Stoccarda, club che gli ha blindato il contratto fino al 2029. Nella sua annata d’esordio in Germania, Jovanovic ha collezionato 6 presenze totali con la prima squadra, dimostrando di saper reggere l’impatto ad alti livelli e accumulando un bagaglio d’esperienza prezioso anche nelle coppe europee, grazie alle tre apparizioni registrate in Europa League.

Caratteristiche tecniche e le prospettive con l’Udinese

Dotato di un dribbling ubriacante, un’eccellente accelerazione palla al piede e la capacità di creare costantemente superiorità numerica, Jovanovic incarna l’identikit dell’ala moderna. Il sondaggio dell’Udinese punta a verificare i margini per impostare un’operazione che porterebbe in Friuli uno dei prospetti più affascinanti del calcio serbo.