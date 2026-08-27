Blitz del Parma per Exequiel Zeballos: contatti continui per l’ala del Boca Juniors! Tutti i dettagli

Il calciomercato del Parma spinge per Exequiel Zeballos: contatti avviati per l’esterno del Boca Juniors! Novità importantissime

Il calciomercato del Parma torna ad accendersi con decisione dopo il deludente esordio stagionale in campionato, contrassegnato dalla sconfitta per 1-0 contro il Cagliari. La dirigenza ducale è al lavoro senza sosta per consegnare al nuovo allenatore Carlos Cuesta i rinforzi necessari a potenziare l’organico, con particolare attenzione al reparto d’attacco dove serve maggiore incisività ed estro sulle corsie esterne per affrontare al meglio le insidie del campionato.

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L’idea Exequiel Zeballos: la situazione contrattuale con il Boca Juniors

L’ultima idea concreta finita sul tavolo dei dirigenti gialloblù porta direttamente in Sudamerica e risponde al nome di Exequiel Zeballos, ala destra di proprietà del Boca Juniors. Il talento argentino si trova attualmente in una posizione contrattuale delicata, avendo un accordo in scadenza il 31 dicembre 2026. I vertici del club emiliano stanno portando avanti contatti continui in queste ore nel tentativo di trovare un’apertura ufficiale da parte della società di Buenos Aires e chiudere l’operazione in tempi brevi. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Il profilo del classe 2002: il retroscena Napoli e lo status da fuori rosa

Attaccante esterno classe 2002, Zeballos si è formato interamente nel settore giovanile del Boca fino all’esordio in Prima Squadra, diventando uno dei profili più interessanti del panorama argentino. Nel corso del 2026 ha collezionato in totale 13 presenze con un gol e tre assist, dimostrando importanti doti velocistiche e capacità di saltare l’uomo per creare superiorità numerica sul fronte offensivo.

Il suo nome era già circolato con insistenza nel calcio italiano: Zeballos è stato infatti a lungo “bloccato” dal Napoli a inizio mercato, prima che l’operazione tra gli azzurri e gli Xeneizes tramontasse definitivamente senza giungere alla chiusura. Successivamente, in seguito alla ferma decisione del ragazzo di non prolungare l’accordo con il club argentino, l’esterno è finito fuori rosa. Un fattore di rottura che il Parma intende ora sfruttare a proprio favore per regalarlo a mister Cuesta.

Le prospettive del Parma per il finale di mercato

L’eventuale arrivo di Zeballos garantirebbe al Parma una soluzione di assoluta qualità sulla fascia destra, offrendo a Cuesta un giocatore affamato di riscatto e desideroso di cimentarsi per la prima volta con il calcio europeo. Le prossime ore saranno decisive per capire se il dialogo serrato con la dirigenza argentina consentirà di sbloccare il trasferimento a cifre contenute prima del gong finale.