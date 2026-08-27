Serie A, ore decisive di mercato: niente Roma per Oosterwolde. Morata al Leganés, Torino‑Fiorentina spingono per Njie

La Roma ha deciso di interrompere definitivamente l’operazione per Jayden Oosterwolde. Il difensore olandese, arrivato nella Capitale nei giorni scorsi, non verrà tesserato: il club giallorosso ha valutato come troppo lunghi i tempi di recupero dal problema muscolare che lo ha fermato nelle ultime settimane. Oosterwolde farà quindi ritorno in Turchia.

Parallelamente, si chiude il trasferimento di Álvaro Morata al Leganés. L’attaccante spagnolo, classe 1992, aveva già dato il proprio assenso alla destinazione e oggi – 27 agosto – non si è allenato con il Como. Le società hanno raggiunto l’accordo per un prestito, definendo così il suo passaggio nella Liga.

Juan Jesus tra Spagna e Brasile

Il futuro di Juan Jesus, difensore brasiliano svincolato dopo l’esperienza al Napoli, potrebbe essere in Spagna. Il Deportivo La Coruña, neopromosso in Liga, ha presentato un’offerta ufficiale. Sul giocatore ci sono anche proposte importanti dal Brasile: la decisione è attesa nelle prossime ore.

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Torino‑Fiorentina: Mandragora può sbloccare Njie

Proseguono i contatti tra Torino e Fiorentina per Alieu Njie, esterno cresciuto nel vivaio granata. La novità è l’inserimento di Rolando Mandragora come possibile contropartita tecnica. Il centrocampista, già protagonista in maglia granata, rappresenta un’opzione concreta che le parti stanno valutando.

Nelle ultime settimane anche Salisburgo e Crystal Palace avevano mostrato interesse per Njie, ma ora la trattativa tra i due club italiani è entrata nel vivo.

Atalanta su Rowe, il Bologna frena: può sbloccarsi con Gudmundsson

L’Atalanta, reduce dalla qualificazione alla Phase League di Conference, continua a spingere per Jonathan Rowe, esterno inglese classe 2003. Il Bologna, però, non ha ancora aperto alla cessione e sta respingendo le offerte arrivate.

La trattativa potrebbe sbloccarsi con l’arrivo in rossoblù di Albert Gudmundsson, attaccante islandese di proprietà della Fiorentina, sondato nelle ultime ore dalla dirigenza emiliana.

Lecce vicino a Dembele: operazione in prestito

Il Lecce è a un passo da Ali Dembele, terzino classe 2004 del Torino. L’operazione, in prestito con diritto di riscatto, è vicina alla chiusura. Dembele ha disputato 18 partite nell’ultima stagione tra Torino e Mantova, dove ha giocato in prestito nella seconda parte dell’annata.

Frosinone, colpo Bobcek: visite mediche domani

Il Frosinone si prepara ad accogliere Tomas Bobcek, attaccante slovacco classe 2003. Il giocatore è atteso in città in serata: domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto. Operazione da quasi 11 milioni più bonus, destinata a diventare la più onerosa della finestra estiva del club, che ha già investito oltre 30 milioni in cartellini.



