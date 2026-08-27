Calciomercato Napoli, suggestione Woltemade per l’attacco di Allegri: la situazione e l’alternativa Guiu

Calciomercato Napoli, Woltemade è il nome nuovo per rinforzare l’attacco di Allegri: cosa sta succedendo

Il calciomercato del Napoli entra nella sua fase decisiva con il direttore sportivo Giovanni Manna al lavoro per regalare al tecnico Massimiliano Allegri un rinforzo nel reparto offensivo per sostituire Romelu Lukaku. La dirigenza azzurra ha bussato alle porte del Newcastle per tentare un colpo ad effetto: il grande sogno è Nick Woltemade, giovane attaccante della Nazionale tedesca. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli ci starebbe provando con decisione, pur consapevole delle difficoltà legate all’operazione.

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La formula per Woltemade: il prestito per il rilancio dopo l’anno difficile

Ma come potrebbe concretizzarsi la suggestione Nick Woltemade in azzurro? Il Napoli avrebbe proposto al Newcastle di prelevare l’attaccante con la formula del prestito, offrendo al giocatore la possibilità di rilanciarsi nel campionato italiano dopo una stagione opaca in Inghilterra. La palla passa ora al club inglese, chiamato a decidere se trattenere il calciatore in rosa o aprire alla cessione temporanea.

Acquistato soltanto dodici mesi fa dai Magpies per quasi 90 milioni di euro tra parte fissa e bonus come erede di Isak, l’impatto del classe 2002 in Premier League non è stato esaltante. Woltemade ha infatti realizzato 11 gol in 51 presenze complessive (di cui 8 in campionato), un bottino che non gli ha permesso di vivere da protagonista il recente Mondiale 2026 con la Germania, dove ha disputato appena mezz’ora nei sedicesimi di finale.

L’alternativa concreta: accordo vicino per Marc Guiu

Poiché la pista tedesca rimane estremamente complessa, il Napoli tiene in caldo l’obiettivo più concreto per il finale di mercato: Marc Guiu. Lo spagnolo, ancora più giovane essendo un classe 2006, rappresenta il profilo ideale per completare la rosa di Allegri.

L’intesa tra il Napoli e il giocatore è già stata raggiunta, testimoniando il gradimento totale del ragazzo per il trasferimento in Serie A. Per sbloccare la trattativa manca il via libera definitivo del Chelsea, che valuta il cartellino del giovane talento intorno ai 25 milioni di euro e intende inserire nell’accordo una clausola sulla futura rivendita. I dirigenti partenopei attendono la risposta del Newcastle, pronti ad affondare il colpo su Guiu qualora la pista Woltemade non dovesse sbloccarsi a breve.