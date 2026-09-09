L’Atalanta Primavera vince la Supercoppa! Pioggia di gol all’Arena Civica, Fiorentina piegata 4-3

L’Atalanta Primavera ha alzato al cielo la Supercoppa italiana, superando 4-3 in finale la Fiorentina. La cronaca del match

In una cornice milanese completamente bagnata da un’intensa pioggia battente, l’Atalanta si aggiudica la Supercoppa al termine di un incontro pirotecnico e privo di tatticismi contro la Fiorentina, sconfitta con il risultato finale di 4-3. La formazione bergamasca allenata da Bosi riesce a spuntarla al termine di novantacinque minuti ricchi di capovolgimenti di fronte, colpi di scena dal dischetto, sfortunate autoreti ed esecuzioni balistiche di pregevole fattura.

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Primo tempo a tinte nerazzurre e botta e risposta nella ripresa

L’avvio di partita vede i nerazzurri partire con maggior piglio e cinismo. Al 14′ è Colombo a sbloccare il punteggio scagliando dal limite dell’area una conclusione precisa che si infila all’angolino. I viola tentano la reazione appoggiandosi alle sortite offensive di Bonanno — fermato dal palo — e di Mazzeo, ma la prima frazione di gioco va in archivio con la Dea avanti di un gol. Di rientro dagli spogliatoi la sfida sale ulteriormente di tono: al 47′ Mazzeo firma l’1-1 ribadendo in rete un pallone schizzato sulla traversa dopo un colpo di testa di Corduneanu. Soltanto tre minuti dopo Perillo riporta in vantaggio la compagine orobica con un facile tap-in da azione d’angolo, ma al 52′ la truppa di Aliboni riequilibra nuovamente i conti grazie a un preciso rasoterra siglato da Bonanno.

L’errore dal dischetto e l’allungo dell’Atalanta

Lo snodo cruciale del confronto si verifica al minuto 69, quando Forte si incunea nell’area avversaria guadagnando un calcio di rigore. Dagli undici metri il centravanti Jallow calcia però troppo angolato, infrangendo il pallone contro l’incrocio dei pali e sciupando l’opportunità del sorpasso. La dura legge del calcio punisce subito i gigliati: al 77′ una deviazione fortunosa dello stesso Forte trasforma un corner bergamasco nell’autorete del 2-3. L’Atalanta prende il largo all’80’ con una traiettoria impeccabile su punizione disegnata dallo svizzero Cakolli.

Assedio finale dei viola e trionfo orobico

Nel finale la Fiorentina si riversa in avanti con la forza della disperazione, accorciando le distanze al 91′ grazie a un grandioso tiro dalla distanza di Forte. In pieno recupero Mazzeo sfiora il clamoroso 4-4 con un pallonetto terminato fuori di un soffio, seguito dall’ultimo colpo di testa alto di Corduneanu. Al fischio finale è l’Atalanta a far scorrere i titoli di coda, sollevando la Supercoppa al cielo.