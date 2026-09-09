Moviola Napoli Arsena: gli episodi dubbi del match

Moviola Napoli Arsenal: gli episodi dubbi del match diretto da Nyberg, valido per la prima giornata della League Phase di Champions League 2026/27

La direzione dell’arbitro inglese Glenn Nyberg nella sfida di Champions League tra Napoli e Arsenal si è distinta per un’impostazione chiaramente riconducibile alla scuola svedese: ritmo di gioco fluido, interventi non invasivi e un ricorso molto limitato ai cartellini, con richiami verbali mirati per gestire l’agonismo senza spezzare la continuità della partita.

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La sfida di Champions League 2026 tra Napoli e Arsenal, diretta dall’arbitro svedese Glenn Nyberg, è stata ricca di episodi da moviola, con interventi al limite, decisioni corrette e un metro di giudizio coerente per tutta la gara. Nyberg ha scelto una direzione fluida, privilegiando il gioco e intervenendo solo quando necessario, con pochi cartellini e molti richiami verbali.

Il match si apre con l’Arsenal subito aggressivo: al 5’ Mikel Merino lancia Eberechi Eze, fermato regolarmente dalla difesa. Al 8’ doppia occasione da corner per gli inglesi, ma la difesa azzurra libera bene. Al 9’ Declan Rice trova un buon cross, letto perfettamente da Alex Meret.

Il primo episodio da moviola arriva al 12’: punizione per l’Arsenal, Martin Ødegaard finta la battuta veloce e crossa in area. Tutto regolare. Al 13’ Bukayo Saka calcia al volo, Meret blocca senza problemi. Al 15’ e al 16’ il Napoli risponde con Kevin De Bruyne e Matteo Politano, ma David Raya è attento.

Al 23’ grande chance per Merino: colpo di testa potente, parata super di Meret. Tutto regolare anche qui. Al 26’ Giovanni Di Lorenzo sbaglia il cambio campo, rimessa corretta per l’Arsenal. Al 34’ fuorigioco millimetrico di Rasmus Højlund: decisione giusta.

Il primo vero intervento disciplinare arriva al 42’: Billy Gilmour entra in ritardo, Nyberg estrae il giallo. Corretta anche la chiamata al 44’ sul fallo in attacco di Merino. Al 45’ Saka calcia alto dopo un recupero in area: nessun contatto irregolare.

La ripresa si apre con il cambio obbligato del Napoli: fuori Meret, dentro Vanja Milinković‑Savić. Al 50’ Piero Hincapié spreca una chance enorme, ma non c’è fallo. Al 57’ Alisson Santos chiede il cambio per un problema muscolare: Allegri inserisce Antonio Vergara. Tutto gestito correttamente dal direttore di gara.

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Al 72’ Nyberg fischia un fallo netto di Gabriel, troppo irruento su un pallone vagante. Decisione impeccabile. Nel finale, al 73’, l’Arsenal cambia Viktor Gyökeres con Kai Havertz.

Al 75′ Christos Tzolis inventa la giocata che cambia la partita: il suo passaggio filtrante libera Martin Ødegaard al limite, e il capitano dell’Arsenal colpisce con un destro perfetto. La palla sbatte sul palo sinistro e si insacca, mentre il portiere resta immobile. 0‑1 Arsenal, gol di pura classe.

La partita scorre senza episodi controversi: Nyberg mantiene un metro coerente, lasciando giocare e intervenendo solo quando necessario. Una direzione pulita, chiara e in linea con la filosofia arbitrale scandinava.