Pagelle Napoli Arsenal: Hojlund non punge, Odegaard brilla - VOTI

Pagelle Napoli Arsenal: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata della League Phase di Champions League 2026/27
Pagelle Napoli Arsenal: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata della League Phase di Champions League 2026/27
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
NAPOLI – Meret 6,5 (46′ Milinkovic-Savic 6,5); Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 6, Rafa Marin 6, Olivera 5,5; Gilmour 5,5, Lobotka 6 (77′ Neres 6), De Bruyne 6; Politano 5,5 (58′ Favasuli 6), Hojlund 5,5 (77′ Lucca 6), Alisson Santos 5,5 (58′ Vergara 6).
ARSENAL – Raya 6; White 6 (83′ Zubimendi sv), Gabriel 6,5, Konsa 6, Hincapié 6; Rice 6, Odegaard 7,5; Saka 5 (73′ Madueke 6), Merino 5,5 (66′ Guimaraes 6), Eze 5,5 (66′ Tzolis 6,5); Gyokeres 5,5 (73′ Havertz 6).