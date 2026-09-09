Manna: «Lang non ha avuto un comportamento idoneo»

Il ds Giovanni Manna presenta Napoli‑Arsenal: il ds parla a Sky Sport e sottolinea peso e approccio dell’esordio in Champions League

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna – dirigente giovane, metodico e considerato uno dei profili più moderni del calcio italiano – ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell’esordio in Champions League 2026‑27 contro l’Arsenal. Una partita che segna l’inizio del percorso europeo degli azzurri e che arriva in un momento delicato, dopo un avvio di stagione altalenante in campionato.

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PAROLE – «Abbiamo vissuto queste ore come si prepara una partita di Champions League contro un avversario forte con la voglia di cimentarsi in un palcoscenico importante come quello di questa sera. Non è il momento di fare allarmismi: abbiamo giocato tre partite, una vittoria e due perse. Contro l’Inter abbiamo fatto una buona partita. Dobbiamo essere tranquilli ma non dobbiamo essere contenti perché ci aspettiamo di fare dei risultati. Da domani ripenseremo al campionato»

DE BRUYNE – «L’anno scorso Kevin si è fatto male. Ci porta qualità e esperienza, ci può aiutare. Il Napoli non è De Bruyne, ha dei valori e li deve mettere in campo»

LANG – «Lang non ha avuto un comportamento idoneo e quindi guarderà la partita con me. Si è scusato con il gruppo e con l’allenatore. L’episodio è chiuso, da domani è a disposizione»

L’esordio contro l’Arsenal, ha ribadito Manna, non è una partita come le altre: è un segnale, un test, un momento che può indirizzare il cammino europeo. Il ds ha chiuso con una nota di fiducia, convinto che il Napoli abbia le caratteristiche per competere ad alto livello, purché riesca a esprimere continuità e coraggio.