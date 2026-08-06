Bayern Monaco su Gibbs-White: il talento del Nottingham Forest nel mirino dei bavaresi in caso di addio di Olise

Gibbs-White del Nottingham Forest piace al Bayern Monaco, i bavaresi pensano all’inglese in caso di addio di Michael Olise

Il Bayern Monaco continua a monitorare con attenzione la Premier League in vista delle prossime sessioni di mercato. Tra i profili finiti sul taccuino della dirigenza bavarese ci sarebbe anche Morgan Gibbs-White, centrocampista offensivo del Nottingham Forest reduce da una stagione particolarmente positiva.

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Secondo quanto riferito da FC Bayern Insider, il classe 2000 sarebbe considerato un possibile rinforzo per il futuro. Un trasferimento immediato appare però complicato, soprattutto per la posizione assunta dal club inglese, intenzionato a trattenere i propri giocatori più rappresentativi.

Il Nottingham Forest non ha bisogno di vendere

La recente cessione di Elliot Anderson al Manchester City, conclusa per circa 116 milioni di sterline, ha garantito al Nottingham Forest un’importante disponibilità economica. La società non avrebbe quindi la necessità di realizzare altre plusvalenze durante questa sessione.

Il proprietario Evangelos Marinakis e il nuovo allenatore Oliver Glasner vogliono anzi rafforzare ulteriormente la squadra, evitando di perdere un altro elemento centrale del progetto tecnico. Gibbs-White rappresenta infatti uno dei calciatori più importanti della rosa per qualità, continuità e capacità di incidere nella fase offensiva.

I numeri della stagione di Gibbs-White

Nell’ultima annata il centrocampista inglese ha totalizzato 18 gol e 7 assist considerando tutte le competizioni. Un rendimento di alto livello che, tuttavia, non gli è bastato per ottenere la convocazione nella Nazionale inglese.

Già nella scorsa estate il suo futuro era stato al centro di numerose indiscrezioni. Gibbs-White era stato vicino al Tottenham, prima di scegliere di rimanere a Nottingham e firmare un nuovo contratto triennale. L’accordo lo ha reso il giocatore più pagato nella storia del club, confermando la volontà del Forest di costruire la squadra attorno al proprio fantasista.

Il legame con il Bayern e il futuro di Olise

Sul possibile avvicinamento al Bayern Monaco potrebbe incidere anche il recente cambio di agenzia. Gibbs-White è infatti passato alla ROOF, società che intrattiene ottimi rapporti con il club tedesco.

Secondo il Daily Mail, il suo nome potrebbe diventare ancora più concreto qualora Michael Olise lasciasse il Bayern. L’esterno francese sarebbe seguito dal Real Madrid e un’eventuale partenza aprirebbe uno spazio importante nella rosa bavarese.

Per il momento non risulta però avviata una trattativa. Il Bayern osserva Gibbs-White soprattutto in prospettiva, mentre il Nottingham Forest resta determinato a respingere eventuali assalti e a trattenere uno dei principali protagonisti del proprio progetto.