Roma, summit di mercato con Gasperini nel ritiro: l’impegno del tecnico fa saltare l’intervista programmata

L’intervento di Gian Piero Gasperini previsto per la serata su Sky Sport è ufficialmente saltato. Nel pomeriggio l’emittente aveva annunciato la presenza dell’allenatore della Roma ai propri microfoni durante Sky Sport – Speciale Calciomercato, con collegamento dal ritiro giallorosso di Cardiff. Poco prima della diretta, però, la programmazione è cambiata.

Sky ha comunicato che Gasperini non sarebbe più intervenuto per «motivi indipendenti dalla sua e dalla nostra volontà», spiegando che il tecnico ha fatto sapere di essere impegnato in una serie di meeting che gli hanno impedito di collegarsi come inizialmente previsto.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

I giornalisti in studio hanno aggiunto ulteriori dettagli, sottolineando che Gasperini si è scusato e ha promesso di recuperare l’appuntamento non appena possibile. La presenza della dirigenza giallorossa nel ritiro, hanno fatto notare, potrebbe aver inciso sulla sua agenda: «Gasperini si è scusato, ma è impegnato in vari meeting. Ha detto che recupererà presto, non appena possibile. Data la presenza della società chissà che non ci siano degli incontri. Ore impegnative sul fronte mercato, diciamo così. La priorità resta sempre quella dell’esterno».

Il rinvio dell’intervista arriva infatti in un momento particolarmente caldo per la Roma, impegnata su più fronti per rinforzare la rosa. La ricerca di un esterno offensivo resta la priorità assoluta, e le prossime ore potrebbero essere decisive per alcune trattative in corso.