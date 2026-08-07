Fiorentina, arriva l’ufficialità per Franco Mastantuono: diffuso il comunicato della società viola. Tutti i dettagli

La Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Franco Mastantuono, giovane talento argentino prelevato dal Real Madrid con la formula del prestito. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato del club viola, che ha confermato l’acquisizione temporanea del centrocampista classe 2007, uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano degli ultimi anni.

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Mastantuono, nato ad Azul il 14 agosto 2007, ha compiuto un percorso rapidissimo: cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in prima squadra a soli sedici anni, mostrando fin da subito personalità e qualità tecniche fuori dal comune. Con la maglia dei “Millonarios” ha collezionato 64 presenze e 10 gol, numeri che testimoniano la sua precocità e la fiducia riposta in lui dal club argentino.

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Il passaggio al Real Madrid ha rappresentato un ulteriore salto di livello. Nell’ultima stagione, Mastantuono ha disputato 35 partite tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa spagnola, segnando tre reti e mettendosi in evidenza per versatilità e capacità di adattarsi ai ritmi del calcio europeo. La Fiorentina ha deciso di puntare su di lui per arricchire il proprio reparto offensivo con un profilo giovane, dinamico e già abituato a palcoscenici di alto livello.

Il talento argentino ha inoltre stabilito un record significativo: è il più giovane calciatore ad aver esordito con la Nazionale maggiore dell’Argentina, con quattro presenze già all’attivo con la maglia Albiceleste. Un traguardo che conferma la considerazione di cui gode nel suo Paese e che aggiunge ulteriore valore alla sua nuova avventura in Serie A. Con il suo arrivo, la Fiorentina inserisce nel proprio organico un giocatore dal potenziale enorme, pronto a crescere in un ambiente che negli ultimi anni ha dimostrato di saper valorizzare i giovani talenti.