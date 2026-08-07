Crystal Palace, arriva a parametro zero Takehiro Tomiyasu: il giapponese torna nel massimo campionato inglese

Non ci sarà il ritorno in Serie A che qualcuno immaginava per Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese, dopo il Mondiale disputato con la sua Nazionale, ha scelto di tornare in Premier League e, con grande determinazione, è riuscito a concretizzare il proprio obiettivo.

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L’ex Bologna è infatti diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Crystal Palace, che lo ha ingaggiato a parametro zero superando la concorrenza di Torino e Venezia, entrambe pronte a tentare il colpo. Tomiyasu, però, dopo aver ritrovato una buona condizione fisica, voleva prendersi una rivincita nel massimo campionato inglese, dove negli ultimi anni aveva vissuto un periodo complicato.

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Il suo rilancio è iniziato dopo la fine dell’esperienza con l’Arsenal, club che lo aveva acquistato nell’estate 2021 per circa 20 milioni di euro. Una serie di problemi fisici lo aveva però frenato, costringendolo a saltare quasi due stagioni e portandolo alla rescissione del contratto. A gennaio, dopo un lungo percorso di riabilitazione, Tomiyasu aveva accettato la proposta dell’Ajax, dove ha ritrovato continuità, minutaggio e fiducia. Con i Lancieri si è rimesso in carreggiata, fino a guadagnarsi la convocazione del CT del Giappone per il Mondiale, segno di una rinascita tecnica e atletica ormai evidente.

Il difensore classe 1998, però, non aveva dimenticato la Premier League. L’ultimo periodo vissuto in Inghilterra gli aveva lasciato l’amaro in bocca e la volontà di dimostrare il proprio valore lo ha spinto a mettere in pausa ogni altra offerta pur di tornare oltremanica.

La sua caparbietà lo ha portato ad accettare persino un periodo di prova con il Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League. Un test che ha convinto il club e il nuovo tecnico Pierre Sage, pronti a puntare su di lui per la prossima stagione. Tomiyasu ha firmato il suo nuovo accordo e il suo ritorno in Premier League è ora ufficiale, con la promessa di una seconda occasione da cogliere senza esitazion

We are delighted to have completed the signing of Japan international Takehiro Tomiyasu 🤝 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 7, 2026