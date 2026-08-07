Milan-Bennacer, è ufficiale l’addio: risoluzione consensuale dopo sette anni. Adesso per lui il Qatar!

Ismael Bennacer lascia il Milan dopo sette stagioni: ufficiale la risoluzione consensuale per il centrocampista algerino, che è pronto a volare in Qatar

Si chiude ufficialmente l’avventura di Ismaël Bennacer con il Milan. Il centrocampista algerino ha infatti raggiunto con il club rossonero un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, mettendo fine a un rapporto iniziato nell’estate del 2019, quando era arrivato dall’Empoli.

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Bennacer lascia così Milano dopo sette anni nei quali ha rappresentato uno dei punti di riferimento del centrocampo rossonero, pur attraversando anche diversi periodi complicati dal punto di vista fisico. La separazione sancisce la conclusione definitiva di un ciclo che lo aveva visto protagonista soprattutto nelle stagioni centrali della sua esperienza.

I numeri di Bennacer con il Milan

Nel corso della sua permanenza in rossonero, Bennacer ha totalizzato 178 presenze, mettendo a referto 8 gol e 12 assist. Numeri che raccontano solo in parte l’importanza avuta dal centrocampista nel sistema di gioco del Milan.

Il momento più significativo resta senza dubbio la conquista dello Scudetto 2021/22, stagione nella quale l’algerino fu uno degli elementi più importanti della squadra. La sua capacità di recuperare palloni, gestire il possesso e dare equilibrio alla manovra lo aveva reso una pedina centrale nello sviluppo del progetto tecnico.

Gli infortuni e l’ultima fase in rossonero

Negli ultimi anni, però, il percorso di Bennacer è stato fortemente condizionato dagli infortuni, che ne hanno limitato continuità e rendimento. Dopo essere stato a lungo uno dei giocatori più affidabili del reparto, il centrocampista ha progressivamente perso centralità nelle rotazioni.

A questo si è aggiunta anche l’ultima parentesi vissuta in prestito, passaggio che aveva già fatto intuire come il rapporto con il Milan fosse ormai vicino alla conclusione. La risoluzione del contratto rappresenta quindi l’atto finale di una separazione maturata nel tempo.

Il comunicato ufficiale del Milan

Il club rossonero ha annunciato l’addio attraverso una breve nota ufficiale.

«AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il centrocampista Ismaël Bennacer. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro.»

Bennacer lascia dunque il Milan con uno Scudetto in bacheca e un’esperienza lunga sette stagioni alle spalle. Ora per il centrocampista algerino si apre un nuovo capitolo della carriera, mentre il club rossonero chiude definitivamente uno dei rapporti più longevi del proprio recente passato. Ora Bennacer andrà a giocare in Qatar, all’Al-Gharafa.