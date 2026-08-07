Il Genoa fa muro all’assalto del Borussia Dortmund per Roberto Scaglione: chi è il talento classe 2010

Genoa, respinta l’offerta del Borussia Dortmund per Roberto Scaglione: alla scoperta del giovane talento classe 2010

Il Genoa prova a blindare Roberto Scaglione, uno dei talenti più interessanti del proprio settore giovanile. Nelle ultime ore il Borussia Dortmund avrebbe formalizzato un’offerta da circa un milione di euro per il trequartista classe 2010, ma il club rossoblù ha risposto negativamente.

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La volontà del Grifone è infatti quella di continuare a puntare sul ragazzo, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano. Il Dortmund avrebbe immaginato per lui un percorso graduale, inizialmente nel settore giovanile e successivamente verso la prima squadra, seguendo una strada già intrapresa con altri giovani talenti.

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Il Genoa, però, non vuole privarsene. Scaglione ha già firmato il suo primo contratto da professionista e il club intende accompagnarlo nel percorso verso il calcio dei grandi.

Chi è Roberto Scaglione

Nato il 4 gennaio 2010 ad Andora, Scaglione è un trequartista destro capace di partire anche dal centro-sinistra. Il Genoa lo ha inserito nel proprio settore giovanile nel 2020, permettendogli di sviluppare rapidamente le sue qualità.

Fin dai primi anni ha mostrato una crescita superiore alla media, tanto da essere utilizzato costantemente contro giocatori più grandi. La capacità di reggere il confronto con categorie superiori è diventata una delle caratteristiche principali del suo percorso.

Scaglione è figlio di Manuel Scaglione, ex calciatore dilettante, e ha iniziato presto a costruirsi una reputazione importante all’interno del vivaio rossoblù.

La crescita tra settore giovanile e prima squadra

Uno dei primi traguardi significativi arriva nel 2024, quando con l’Under 15 del Genoa raggiunge la finale Scudetto, terminando il percorso da vicecampione d’Italia.

Nella stagione successiva viene impiegato stabilmente sotto età con l’Under 16, mettendo insieme 22 presenze e 7 gol, ma trova spazio anche nell’Under 17. La sua progressione convince quindi lo staff della prima squadra a osservarlo sempre più da vicino.

Nel maggio 2025 arriva anche la convocazione per Genoa-Atalanta in Serie A. Scaglione, allora quindicenne, non entra in campo, ma la presenza in panchina rappresenta un segnale importante del percorso pensato per lui.

Il 28 gennaio 2026, poco dopo aver compiuto 16 anni, firma il primo contratto professionistico con il Genoa. Nel frattempo debutta anche in Primavera 1, affrontando calciatori più grandi di diversi anni.

Scaglione protagonista anche con l’Italia

La crescita del trequartista è accompagnata dalle esperienze con le Nazionali giovanili italiane.

Con l’Under 15 conquista il Torneo di Sviluppo UEFA nel dicembre 2024, risultando decisivo con una doppietta contro il Portogallo. Pochi mesi più tardi vince anche il Torneo delle Nazioni 2025, trovando il gol nella semifinale contro la Slovenia e partendo titolare nella finale con la Romania.

Il percorso continua poi con l’Under 16, con cui riesce a segnare anche contro avversari di prestigio come Germania e Grecia.

Che giocatore è Roberto Scaglione

Scaglione è soprattutto un numero 10 creativo, abile nel ricevere tra le linee e nel cercare rapidamente la giocata offensiva.

Il suo punto di forza principale è la tecnica individuale: possiede un buon primo controllo, qualità nella conduzione e capacità di saltare l’uomo. A queste caratteristiche abbina una notevole visione di gioco e una naturale predisposizione all’ultimo passaggio.

È inoltre un trequartista con buone capacità realizzative. Sa inserirsi in area, accompagnare l’azione e rendersi pericoloso anche sui calci piazzati.

Dal punto di vista tattico può essere utilizzato centralmente oppure partire dal centro-sinistra per accentrarsi e cercare la giocata negli ultimi metri.

Il fisico e i margini di crescita

La struttura atletica resta inevitabilmente in fase di sviluppo. Non esiste un dato ufficiale aggiornato e sufficientemente affidabile sulla sua altezza, ma già in passato era stato descritto come un ragazzo dotato di una «buona struttura fisica» ancora da completare.

È proprio la crescita atletica uno degli aspetti che potrebbero determinare quanto rapidamente Scaglione riuscirà a imporsi nel calcio professionistico.

Perché il Borussia Dortmund punta su di lui

Il Borussia Dortmund ha costruito negli anni una reputazione importante nella valorizzazione dei giovani e vede in Scaglione un profilo ideale per il proprio progetto.

Il Genoa, però, non sembra intenzionato a cedere facilmente. Tecnica, personalità, capacità di giocare sotto età e rendimento con le Nazionali hanno trasformato il classe 2010 in uno dei gioielli del vivaio rossoblù.

Il suo futuro resta quindi sotto osservazione: il Dortmund ha mosso il primo passo concreto, ma il Genoa vuole continuare a costruire attorno a Scaglione il percorso che potrebbe portarlo stabilmente in prima squadra.