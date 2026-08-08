Bufera su Infantino! L’inchiesta del Telegraph sulle presunte irregolarità ai tempi della UEFA, ecco la clamorosa ricostruzione della vicenda

Gianni Infantino al centro della bufera! Il Telegraph smaschera presunte irregolarità ai tempi della UEFA, tutti i dettagli

Una pesante ombra si abbatte sull’attuale presidente della FIFA Gianni Infantino. Secondo un’inchiesta pubblicata dal quotidiano britannico The Telegraph, il numero uno del calcio mondiale avrebbe versato una liquidazione a sei cifre a una dipendente con la quale avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale. I fatti risalirebbero al periodo compreso tra il 2009 e il 2016, anni in cui Infantino ricopriva la carica di segretario generale della UEFA.

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Promozioni, benefit e la risposta ufficiale della UEFA

Stando alla ricostruzione della testata inglese, la donna — inizialmente assunta con mansioni amministrative — avrebbe ottenuto una rapida progressione di carriera durante il presunto rapporto con il dirigente. La promozione a un incarico manageriale le avrebbe garantito un incremento salariale del 30%, arrivando a percepire circa 160mila franchi svizzeri. Inoltre, al momento della separazione dalla UEFA, la dipendente avrebbe beneficiato del finanziamento di un Master in Business Administration (con una retta da 45mila sterline all’anno) e del supporto di Infantino nel trovare una nuova occupazione.

Interpellata dal quotidiano britannico, la UEFA ha confermato la buonuscita ed il pagamento degli studi attraverso una nota ufficiale:

“Siamo a conoscenza delle accuse e possiamo confermare che alla persona interessata è stato corrisposto un pagamento al momento della cessazione del rapporto di lavoro, insieme al finanziamento delle tasse universitarie per un Mba presso una business school locale. Questo tipo di pagamento era conforme ai regolamenti allora in vigore per il personale in uscita”

Lo scontro con Platini e le smentite dello staff di Infantino

Le indiscrezioni rivelano che la repentina ascesa della dipendente avrebbe sollevato perplessità tra i colleghi. La vicenda avrebbe spinto l’allora presidente della UEFA, Michel Platini, a confrontarsi direttamente con il segretario generale. Secondo fonti interne citate dal Telegraph, Platini avrebbe posto un ultimatum chiaro a Infantino:

“O se ne va lei, o tu”

Contattato dal giornale inglese, Platini non ha rilasciato commenti. Dal canto suo, il portavoce dell’attuale numero uno del calcio mondiale ha respinto fermamente ogni accusa, affermando che “il presidente nega con forza ogni addebito“ e bollando le affermazioni della testata come “categoricamente false e diffamatorie“.

La vicenda rischia ora di appesantire la posizione politica del dirigente, sposato da oltre vent’anni con Lina al-Ashkar e padre di quattro figli, proprio in un momento di forte attenzione mediatica attorno alla presidenza della FIFA.